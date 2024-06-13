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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası açılış maçı ne zaman? Almanya-İskoçya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Almanya-İskoçya maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Almanya ve İskoçya arasında gerçekleşecek olan bu büyük maçın saat ve yayın kanalı bilgileri futbolseverler tarafından araştırılıyor.

Turnuvayı organize eden Almanya, elemeleri oynamadan direkt gruplarda yer aldı. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) açılış maçında ev sahibi Almanya, yarın Münih'te İskoçya ile mücadele edecek. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası açılış maçı ne zaman? Almanya-İskoçya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

ALMANYA- İSKOÇYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında organize edilecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılışı yarın yapılacak. Turnuvanın ilk maçında A Grubu'nda Almanya ile İskoçya, TSİ 22.00'de Münih'te bulunan Allianz Arena'da karşı karşıya gelecek.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası açılış maçı ne zaman? Almanya-İskoçya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI AÇILIŞ MAÇI NE ZAMAN?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) açılış maçında ev sahibi Almanya, yarın Münih'te İskoçya ile mücadele edecek.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası açılış maçı ne zaman? Almanya-İskoçya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

ALMANYA- İSKOÇYA MAÇININ HAKEMİ KİM OLACAK?

Almanya - İskoçya mücadelesini Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin yönetecek. Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ile Benjamin Pages yapacak. Maçın 4. hakemi ise François Letexier olacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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