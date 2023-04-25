2023 Şevval ayı gün gün takvimi! Şevval ayı başladı mı, ne zaman başladı, ne zaman bitecek? Şevval ayı günleri ve geceleri! Bugün Şevval'in kaçı?
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Üç aylardan sonra gelen (Ramazan ayından sonra gelen) Hicri ay Şevval ayıdır. Şevval ayının günlere göre takvimi merak ediliyor. Peki Şevval ayı ne zaman, hangi gün başladı? Şevval ayı ne zaman bitecek? Şevval ayı takvimi! Şevval ayı günleri ve geceleri ne zaman? Bugün Şevval ayının kaçıncı günü? Şevval ayının kaçıncı gününde ve kaçıncı gecesindeyiz? Bugün Şevval'in kaçıncı gecesi ve kaçıncı günüdür? 2023 Şevval ayı günleri ne zaman?
2023 Şevval ayının günlere göre takvimi sizlerle... Bugün Şevval ayının kaçıncı günü ve gecesi? Şevval ayı kaç gün sürecek? Şevval ayı gecelerinde yapılacak ibadetler! Şevval ayı gündüzleri yapılacak ibadetler! Şevval ayı 2023 gün gün takvimi! Şevval ayı ne zaman başladı, ne zaman bitecek? Şevval ayı günleri ve geceleri! Bugün Şevval'in kaçıncı gecesi ve kaçıncı günüdür? Şevval ayı gün gün tarihlerine haberimizden ayrıntılı şekilde ulaşabilirsiniz.
Şevval ayı 21 Nisan Cuma 2023 günü başladı. Yani Şevval ayının 1. günü 21 Nisan Cuma günü idi. Bugün yani 25 Nisan Salı günü ise Şevval ayının 5. günüdür.
- 2023 Şevval ayı 1. günü : 21 Nisan Cuma 2023
- 2023 Şevval ayı 1. gecesi : 20 Nisan Perşembeyi 21 Nisan Cumaya bağlayan gece
25 Nisan 2023 Salı bugün Şevval ayının 5. günüdür. 25 Nisan Salı'yı 26 Nisan Çarşamba'ya bağlayan gece ise Şevval ayının 6. gecesidir.
Şevval ayının tüm günleri ve tarihleri
- 21 Nisan : Şevval ayı 1. günü
- 22 Nisan : Şevval ayı 2. günü
- 23 Nisan : Şevval ayı 3. günü
- 24 Nisan : Şevval ayı 4. günü
- 25 Nisan : Şevval ayı 5. günü
- 26 Nisan : Şevval ayı 6. günü
- 27 Nisan : Şevval ayı 7. günü
- 28 Nisan : Şevval ayı 8. günü
- 29 Nisan : Şevval ayı 9. günü
- 30 Nisan : Şevval ayı 10. günü
- 1 Mayıs : Şevval ayı 11. günü
- 2 Mayıs : Şevval ayı 12. günü
- 3 Mayıs : Şevval ayı 13. günü
- 4 Mayıs : Şevval ayı 14. günü
- 5 Mayıs : Şevval ayı 15. günü
- 6 Mayıs : Şevval ayı 16. günü
- 7 Mayıs : Şevval ayı 17. günü
- 8 Mayıs : Şevval ayı 18. günü
- 9 Mayıs : Şevval ayı 19. günü
- 10 Mayıs : Şevval ayı 20. günü
- 11 Mayıs : Şevval ayı 21. günü
- 12 Mayıs : Şevval ayı 22. günü
- 13 Mayıs : Şevval ayı 23. günü
- 14 Mayıs : Şevval ayı 24. günü
- 15 Mayıs : Şevval ayı 25. günü
- 16 Mayıs : Şevval ayı 26. günü
- 17 Mayıs : Şevval ayı 27. günü
- 18 Mayıs : Şevval ayı 28. günü
- 19 Mayıs : Şevval ayı 29. günü
- 20 Mayıs : Şevval ayı 30. günü
- 21 Mayıs : Zülkade ayının 1. günü
Şevval ayının tüm geceleri ve tarihleri
- Şevval ayı 1. gecesi : 20 Nisan'ı 21 Nisan'a bağlayan gece
- Şevval ayı 2. gecesi : 21 Nisan'ı 22 Nisan'a bağlayan gece
- Şevval ayı 3. gecesi : 22 Nisan'ı 23Nisan'a bağlayan gece
- Şevval ayı 4. gecesi : 23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağlayan gece
- Şevval ayı 5. gecesi : 24 Nisan'ı 25 Nisan'a bağlayan gece
- Şevval ayı 6. gecesi : 25 Nisan'ı 26 Nisan'a bağlayan gece
- Şevval ayı 7. gecesi : 26 Nisan'ı 27 Nisan'a bağlayan gece
- Şevval ayı 8. gecesi : 27 Nisan'ı 28 Nisan'a bağlayan gece
- Şevval ayı 9. gecesi : 28 Nisan'ı 29 Nisan'a bağlayan gece
- Şevval ayı 10. gecesi : 29 Nisan'ı 30 Nisan'a bağlayan gece
- Şevval ayı 11. gecesi : 30 Nisan'ı 1 Mayıs'a bağlayan gece
- Şevval ayı 12. gecesi : 1 Mayıs'ı 2 Mayıs'a bağlayan gece
- Şevval ayı 13. gecesi : 2Mayıs'ı 3 Mayıs'a bağlayan gece
- Şevval ayı 14. gecesi : 3 Mayıs'ı 4 Mayıs'a bağlayan gece
- Şevval ayı 15. gecesi : 4 Mayıs'ı 5 Mayıs'a bağlayan gece
- Şevval ayı 16. gecesi : 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece
- Şevval ayı 17. gecesi : 6 Mayıs'ı 7 Mayıs'a bağlayan gece
- Şevval ayı 18. gecesi : 7 Mayıs'ı 8 Mayıs'a bağlayan gece
- Şevval ayı 19. gecesi : 8 Mayıs'ı 9 Mayıs'a bağlayan gece
- Şevval ayı 20. gecesi : 9 Mayıs'ı 10 Mayıs'a bağlayan gece
- Şevval ayı 21. gecesi : 10 Mayıs'ı 11 Mayıs'a bağlayan gece
- Şevval ayı 22. gecesi : 11 Mayıs'ı 12 Mayıs'a bağlayan gece
- Şevval ayı 23. gecesi : 12 Mayıs'ı 13 Mayıs'a bağlayan gece
- Şevval ayı 24. gecesi : 13 Mayıs'ı 14 Mayıs'a bağlayan gece
- Şevval ayı 25. gecesi : 14 Mayıs'ı 15 Mayıs'a bağlayan gece
- Şevval ayı 26. gecesi : 15 Mayıs'ı 16 Mayıs'a bağlayan gece
- Şevval ayı 27. gecesi : 16 Mayıs'ı 17 Mayıs'a bağlayan gece
- Şevval ayı 28. gecesi : 17 Mayıs'ı 18 Mayıs'a bağlayan gece
- Şevval ayı 29. gecesi : 18 Mayıs'ı 19 Mayıs'a bağlayan gece
- Şevval ayı 30 . gecesi : 19 Mayıs'ı 20 Mayıs'a bağlayan gece
- Zilkade ayı 1. gecesi : 20 Mayıs'ı 21 Mayıs'a bağlayan gece