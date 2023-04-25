2023 Şevval ayı gün gün takvimi! Şevval ayı başladı mı, ne zaman başladı, ne zaman bitecek? Şevval ayı günleri ve geceleri! Bugün Şevval'in kaçı?

Üç aylardan sonra gelen (Ramazan ayından sonra gelen) Hicri ay Şevval ayıdır. Şevval ayının günlere göre takvimi merak ediliyor. Peki Şevval ayı ne zaman, hangi gün başladı? Şevval ayı ne zaman bitecek? Şevval ayı takvimi! Şevval ayı günleri ve geceleri ne zaman? Bugün Şevval ayının kaçıncı günü? Şevval ayının kaçıncı gününde ve kaçıncı gecesindeyiz? Bugün Şevval'in kaçıncı gecesi ve kaçıncı günüdür? 2023 Şevval ayı günleri ne zaman?

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ŞEVVAL AYI NE ZAMAN?

Şevval ayı 21 Nisan Cuma 2023 günü başladı. Yani Şevval ayının 1. günü 21 Nisan Cuma günü idi. Bugün yani 25 Nisan Salı günü ise Şevval ayının 5. günüdür.

2023 Şevval ayı 1. günü : 21 Nisan Cuma 2023

21 Nisan Cuma 2023 2023 Şevval ayı 1. gecesi : 20 Nisan Perşembeyi 21 Nisan Cumaya bağlayan gece

BUGÜN ŞEVVAL AYININ KAÇINCI GÜNÜ VE GECESİ 2023?

25 Nisan 2023 Salı bugün Şevval ayının 5. günüdür . 25 Nisan Salı'yı 26 Nisan Çarşamba'ya bağlayan gece ise Şevval ayının 6. gecesidir.

2023 ŞEVVAL AYI GÜNLERE GÖRE TAKVİMİ!

Şevval ayının tüm günleri ve tarihleri





21 Nisan : Şevval ayı 1. günü

22 Nisan : Şevval ayı 2. günü

23 Nisan : Şevval ayı 3. günü

24 Nisan : Şevval ayı 4. günü

25 Nisan : Şevval ayı 5. günü

26 Nisan : Şevval ayı 6. günü

27 Nisan : Şevval ayı 7. günü

28 Nisan : Şevval ayı 8. günü

29 Nisan : Şevval ayı 9. günü

30 Nisan : Şevval ayı 10. günü

1 Mayıs : Şevval ayı 11. günü

2 Mayıs : Şevval ayı 12. günü

3 Mayıs : Şevval ayı 13. günü

4 Mayıs : Şevval ayı 14. günü

5 Mayıs : Şevval ayı 15. günü

6 Mayıs : Şevval ayı 16. günü

7 Mayıs : Şevval ayı 17. günü

8 Mayıs : Şevval ayı 18. günü

9 Mayıs : Şevval ayı 19. günü

10 Mayıs : Şevval ayı 20. günü

11 Mayıs : Şevval ayı 21. günü

12 Mayıs : Şevval ayı 22. günü

13 Mayıs : Şevval ayı 23. günü

14 Mayıs : Şevval ayı 24. günü

15 Mayıs : Şevval ayı 25. günü

16 Mayıs : Şevval ayı 26. günü

17 Mayıs : Şevval ayı 27. günü

18 Mayıs : Şevval ayı 28. günü

19 Mayıs : Şevval ayı 29. günü

20 Mayıs : Şevval ayı 30. günü

21 Mayıs : Zülkade ayının 1. günü