2022 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı şartları ve kadro dağılımı! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Tarım ve Orman Ba

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan açıklama geldi. Personel alımı için hangi kadrolarda ve alım şartları nelerdir belli oldu. 2022 Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin 64 personel alacağını bildirdi. 2022 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı şartları ve kadro dağılımı! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Tarım ve Orman Bakanlığından açıklama geldi! Detaylar haberimizdedir…

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL KADRO DAĞILIMI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tarım ve Orman Bakanlığı'na 5 bin 64 personel alınacağını duyurdu. Oktay, personelin mühendis, veteriner hekim, pilot, orman muhafaza memuru, laborant, biyolog, sağlık teknikeri, güvenlik görevlisi gibi kadrolarda istihdam edileceğini duyurdu. Bununla beraber, Fuat Oktay, alım yapılacak personelin Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatları, Orman Genel Müdürlüğü ve DSİ emrinde görev yapacağı ifadelerini kullandı. Oktay, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın taşra teşkilatlarında, Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü emrinde görev yapmak üzere toplam 5 bin 64 personel alımı yapılacaktır." ifadelerine yer verdi.

2022 TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı için konuşan Oktay, "Mühendis, veteriner hekim, pilot, orman muhafaza memuru, laborant, biyolog, sağlık teknikeri, güvenlik görevlisi gibi kadrolarda istihdam edilmek üzere alınacak bu personellerimizin bakanlığımıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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