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2008'den sonra emekli olanlar çalışabilecek mi? Emekli maaşı alırken çalışmak mümkün mü?

2008'den sonra emekli olanlar çalışabilecek mi? Emekli maaşı alırken çalışmak mümkün mü?
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Türkiye'de emeklilik sonrası çalışma koşulları, 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile önemli değişikliklere uğramıştır. Özellikle, 2008'den sonra emekli olanlar çalışabilir mi? sorusu, birçok vatandaş tarafından merak ediliyor.

2008 sonrası emeklilik sisteminde çalışanların maaşı kesiliyor mu? Emeklilik sonrası çalışma yasaklandı mı? sorularının cevabı merak ediliyor. 2008 sonrası emekli olanların çalışma koşullarına dair yeni düzenlemelerin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Peki, 2008'den sonra emekli olanlar çalışabilecek mi?

2008'DEN SONRA EMEKLİ OLANLAR ÇALIŞABİLECEK Mİ?

1 Ekim 2008 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başlayan ve emeklilik hakkı kazanan bireyler, emekli aylığı almaya başladıktan sonra tekrar çalışmak istediklerinde, bazı kısıtlamalarla karşılaşmaktadır. Bu kişiler, emekli aylıklarını almaya devam ederken hizmet akdine tabi (4/a kapsamında) bir işte çalışmaya başladıklarında, emekli aylıkları kesilmektedir. Çünkü, 5510 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri gereğince, bu durumda olan emeklilerin aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başında durdurulmaktadır.

Ancak, tarımsal faaliyetlerde kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar için istisnalar bulunmaktadır. Bu kapsamdaki emekliler, çalışmaya devam ettiklerinde emekli aylıkları kesilmeden, Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeyerek faaliyetlerini sürdürebilirler.

2008'den sonra emekli olanlar çalışabilecek mi?

EMEKLİ MAAŞI ALIRKEN ÇALIŞMAK MÜMKÜN MÜ?

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, "Emekli olduğu zaman EYT'lilerde olduğu gibi bir yandan hem ücret hem emekli aylığı alma imkanı olmayacak. Aslında bu husus 1 ekim 2008'den beri var olan bir şey. 5510 sayılı yasada hüküm var yeni bir şey değil bu." ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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