20 Yıllık Online Alışveriş Sitesi EvlilikMarket.com Satışa Çıkarıldı

20 yıllık online alışveriş sitesi Evlilikmarket.com veEvlilikMarket markasının satışa çıkarıldığı duyuruldu.

Türkiye'deki evlilik sektörü, son yıllarda önemli bir büyüme göstererek 900 milyar TL'yi aşan bir pazar haline geldi. Bu dinamik pazarda 2004 yılından bu yana hizmet veren EvlilikMarket.com, evlenecek çiftlerin ihtiyaçlarını karşılamak için çevrimiçi alışverişte öncü bir rol üstleniyor.

900 Milyar TL'lik pazar payı, Türkiye'deki evlilik sektörü pazarının büyüklüğünü ve potansiyelini yansıtmaktadır. Bu satış, yatırımcılar için çekici bir fırsat oluşturarak projeyi büyütmek için imkan sağlamaktadır. Sadece Türkiye için evlenen bir çiftin masrafının 800 bin TL'yi bulması ve bu alışverişin önemli kısmının online gerçekleşmesi EvlilikMarket.com'un evlilik hazırlıklarında ki potansiyelini gösteriyor.

Ayrıca, EvlilikMarket marka tescilinin de satışa çıkarıldığı duyuruldu. EvlilikMarket marka tescili, fiziki mağaza veya alışveriş merkezi gibi alternatif iş modelleri için avantajlar sunmaktadır.

EvlilikMarket.com, Avrupa'nın en büyük gelinlik defilesi olarak ön plana çıkan etkinlik "Gelin Damat Fashion Day" etkinliğine ana sponsor olmuştur. Bu prestijli etkinlik Çırağan Sarayı'nda gerçekleşti. EvlilikMarket.com'un bu etkinlikte ana sponsor olarak yer alması, markanın sektördeki güçlü konumunu ve prestijini gösteriyor.

EvlilikMarket.com'un satış değerinin 1 milyon doların üzerinde olması öngörülüyor.

Yatırımcı ve girişimciler, satın alma talebi, teklif ve daha fazla bilgi almak ilgili marka temsilcileri ile iletişime geçebilirler.