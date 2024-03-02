2 Mart Dolar Kuru: 1 Dolar Kaç TL? 600 Dolar Ne Kadar? Sterlin, Euro ne kadar?
2 Mart Dolar Kuru: 1 Dolar Kaç TL? 600 Dolar Ne Kadar? Sterlin, Euro ne kadar? Dolar, Euro ve altın fiyatları merak ediliyor. Yeni ekonomi yönetiminin ilk faiz kararı sonrasında döviz kurlarında yaşanan değişiklikler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
2 Mart Dolar Kuru: 1 Dolar Kaç TL? 600 Dolar Ne Kadar? Sterlin, Euro ne kadar? Günlük döviz kurlarını canlı olarak takip etmek isteyenler, 'Dolar ne kadar oldu, kaç TL?', 'Euro ve Altın ne kadar?' sorularına yanıt arıyor. 2 Mart tarihli dolar kuru, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Güncel dolar kuru bilgisi ve 600 doların Türk lirası karşılığı haberimizde...