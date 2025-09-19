Eylül ayının ikinci haftası, tüketiciler için adeta bir teknoloji ve ev yaşamı alışveriş şölenine dönüşüyor. 19 Eylül 2025 Cuma günü itibarıyla geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğu, özellikle ev elektroniği, mutfak yardımcıları ve kişisel bakım ürünlerinde çarpıcı indirimler sunuyor. Bu haftaki BİM kataloğu; her kesimden kullanıcıya hitap eden ürün çeşitliliği ve fiyat performans avantajlarıyla dikkat çekiyor. Peki, 19 eylül 2025 BİM kataloğu: Bim'de bu cuma neler var, hangi ürünler indirimde? İşte, Bim aktüel ürünleri hakkındaki detaylar...

19 EYLÜL 2025 CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

Bu tarihten itibaren geçerli olacak kampanyada, Arnica, Kumtel, Senna, Heifer, Keysmart, Kiwi gibi güvenilir markaların ürünleri raflarda yerini alıyor. Üstelik fiyatlar, piyasaya göre oldukça rekabetçi.

19 EYLÜL BİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

19 Eylül 2025 tarihiyle birlikte, BİM mağazaları, teknolojiden mutfak eşyalarına, kişisel bakım ürünlerinden ev tekstiline kadar onlarca üründe indirim yapıyor. İşte öne çıkan bazı fırsatlar:

Elektrikli Ev Aletlerinde Dev Fırsatlar

Arnica Toz Torbasız Elektrikli Süpürge: 4.990 TL

Arnica Solara Şarjlı Dikey Süpürge: 6.990 TL

Keysmart Mini Buzdolabı: 4.990 TL

Kumtel 5.5 L FastFryer: 1.390 TL

Kumtel Sürgülü Aspiratör: 1.490 TL

Bu ürünler hem fiyat avantajı hem de kullanım kolaylığı ile dikkat çekerken, özellikle yeni ev kuran ya da eşyasını yenilemek isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.

QLED TV Teknolojisi BİM'de

Senna 55" Frameless Ultra HD QLED Google TV: 16.900 TL

Senna 50" Frameless Ultra HD QLED Google TV: 13.900 TL

4K çözünürlük, frameless tasarım ve Google entegrasyonu ile bu modeller, ev sineması keyfini yeniden tanımlıyor.

BİM'DE BU HAFTA NELER İNDİRİMDE?

Bim Aktüel 19 Eylül 2025 kataloğunda yer alan indirimli ürünler sadece elektronikle sınırlı değil. Mutfak, düzenleyici ürünler, kişisel bakım ve çocuk kitapları gibi birçok kategori de cazip fiyatlarla karşımızda.

Mutfak ve Ev Gereçlerinde Şık ve İşlevsel Ürünler

Bambu Kapaklı Renkli Cam Sürahi: 329 TL

Bambu Tablalı Çerezlik: 299 TL / 399 TL

Altın Rimli Ayaklı Kek Tabağı: 189 TL

Çift Renkli Kase: 59 TL

Dondurmalık: 39 TL

Tasarım odaklı bu ürünler, sadece estetik değil, fonksiyonel kullanım açısından da tercih ediliyor.

Düzen Sevenlere Özel Depolama ve Düzenleyiciler

ABS Valiz Seti (Küçük - Orta - Büyük): 579 TL - 769 TL

4 Bölmeli Dolap Düzenleyici: 79 TL

Mega / Maxi / Mini Hurç: 80 TL / 60 TL / 45 TL

Duvar Tipi Düzenleyici: 59 TL

Ev yaşamında pratiklik arayanlar için bu ürünler tam bir kurtarıcı niteliğinde.

Kişisel Bakımda Profesyonel Çözümler

Heifer Airshape Saç Şekillendirme Seti: 3.900 TL

Manikür & Pedikür Seti: 249 TL

Burun ve Kulak Kıl Alma Cihazı: 149 TL

Boyun Sıkılaştırıcı Masaj Aleti: 499 TL

Elektronik Kaş Düzeltme: 175 TL

Siyah Nokta Temizleyici: 229 TL

Evde spa konforunu yaşamak isteyenler için hazırlanmış bu ürünler, kullanıcı dostu tasarımları ve uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

BİM'DE BU HAFTA CUMA NELER VAR?

Her Cuma olduğu gibi, 19 Eylül 2025 tarihinde de BİM mağazalarında sınırlı stoklarla satışa sunulacak ürünler, erken saatlerde tükenecek potansiyele sahip. Bu hafta özellikle anne-babalar, öğrenciler ve genç çiftler için cazip ürünler öne çıkıyor.

Çocuklar ve Öğrenciler İçin Eğitici Ürünler

Kuklalı Keçeli Kitaplar: 159 TL

Sesli Kitap Serisi: 149 TL

Ayaklı Çift Taraflı Ahşap Yazı Tahtası: 799 TL

Eğlenceli olduğu kadar eğitici içeriklerle dolu bu ürünler, hem çocuklar hem de ebeveynler tarafından ilgiyle karşılanacak.

Teknoloji ve Aksesuar Meraklılarına Özel

RGB Kablolu Gaming Klavye: 399 TL

Akıllı Bileklik: 249 TL

Erkek Vücut Bakım Cihazı: 329 TL

Özellikle genç kullanıcılar ve oyun tutkunları için hazırlanan bu ürünler, teknolojiyi uygun fiyata yakalama fırsatı sunuyor.