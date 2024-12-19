Üye Girişi
Haberler
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı sona erdi
Asgari ücrette son viraj! Masada bu kez rakam konuşuluyor
ABD'nin 'Türkiye ile SDG ateşkes için uzlaştı' açıklamasına MSB'den yalanlama
Türkiye ile SDG ateşkes için uzlaştı mı? MSB'den açıklama var
Esad'ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var
Esad'ın devrilmesi sonrası yapılan ankette büyük sürprizler var
Askerleri de Esad gibi üniformayı fırlatıp uçakla Rusya'ya kaçmış
Üniformaları fırlatıp ilk uçakla Esad'ın yanına kaçmışlar

19 ARALIK BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 19 Aralık Perşembe günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

19 ARALIK BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 19 Aralık Perşembe günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Futbolseverler, 19 Aralık Perşembe günü oynanacak maçları merakla araştırıyor. "Bugün hangi maçlar var?" ve "19 Aralık Perşembe günü maçlar hangi kanalda yayınlanıyor?" soruları, spor gündeminde yer alıyor. Özellikle hem ulusal hem de uluslararası karşılaşmaların yayın bilgileri futbol tutkunlarının yakından takip ettiği konular arasında.

19 Aralık'ta oynanacak olan maçların yayın bilgileri ve saatleri, taraftarlar tarafından sıkça sorgulanıyor. Türkiye Kupası, lig maçları ya da Avrupa'da devam eden mücadeleler, günü futbol keyfiyle geçirmek isteyenler için birçok seçenek sunuyor. Bugünün maç programı, hem Türkiye Kupası karşılaşmaları hem de Avrupa'da devam eden bazı kritik mücadelelerle dikkat çekiyor. İşte, 19 Aralık Perşembe günü futbolseverlerin ekran başında olacağı maçların detaylı listesi ve yayın bilgileri...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

13:00 - İskenderunspor - Hatayspor (A Spor)

14:30 - Kırklarelispor - Adana Demirspor (A Spor)

17:00 - 24 Erzincanspor - Çorum FK (A Spor)

20:00 - Bucaspor - Göztepe (A Spor)

19 ARALIK BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 19 Aralık Perşembe günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

Azerbaycan Premier Ligi

13:00 - Shamakhi - Karabağ (CBC Sport)

Portekiz Liga NOS

20:00 - Nacional - Benfica (S Sport Plus, TRT Spor)

İspanya La Liga 2

21:00 - Elche - Racing Santander (S Sport Plus)

İlgili Haberler
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçı CANLI HD izle! GENÇLERBİRLİĞİ-KASIMPAŞA maçı hangi kanalda, şifresiz mi?ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçı CANLI HD izle! GENÇLERBİRLİĞİ-KASIMPAŞA maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Saatler içinde yüzlerce milyon dolar eridi
img

Barzani'den dikkat çeken "Türkiye" açıklaması
img

Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriyelilerin dönüşü en çok bu ilçede hissedildi: 20 bin liralık evler artık 10 bin lira
Suriyelilerin dönüşü sonrası kiraların yarı yarıya düştüğü ilçe
Kara para aklama davasında mahkemede gerginlik
Fenomenlerin duruşmasında sanık uyuyakaldı
Saatler içinde yüzlerce milyon dolar eridi
Saatler içinde yüzlerce milyon dolar eridi
2 firmanın daha vatandaşa domuz eti yedirdiği ortaya çıktı
Köfteci Yusuf'un ardından bir büyük skandal daha
Arda Güler 2 dakika için Katar'a gitti
2 dakika için ülke değiştirdi
Yıldız kalecinin suratı paramparça oldu
Yıldız kalecinin suratı paramparça oldu

Son Dakika Haberleri

Gelin Evi Neşe Özkan öldü mü? Fenomen Neşe Özkan neden öldü, hastalığı nedir? Neşe Özkan kimdir? Neşe Özkan kaç yaşında, nereli? Akasya Durağı'nın Zeyno'su tesettüre mi girdi? Sitare Akbaş kimdir, kaç yaşında? 20 ARALIK BİM AKTÜEL KATALOĞU! 20 Aralık Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? 19 ARALIK BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 19 Aralık Perşembe günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Yusuf Güney, 2025 yılı kehanetleri! Yusuf Güney yeni yıl hakkında ne dedi? KPSS 2024/2 ATAMA KILAVUZU | A Grubu, B Grubu memur ilanları açıklandı mı? KPSS 2024/2 MERKEZİ ATAMA | ÖSYM tercih kılavuzu, KPSS atama başvurusu ne zaman? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçı CANLI HD izle! GENÇLERBİRLİĞİ-KASIMPAŞA maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Nacional - Benfica maçı saat kaçta, hangi kanalda? Nacional - Benfica maçı şifresiz mi? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 19 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.