19 ARALIK BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 19 Aralık Perşembe günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

19 Aralık'ta oynanacak olan maçların yayın bilgileri ve saatleri, taraftarlar tarafından sıkça sorgulanıyor. Türkiye Kupası, lig maçları ya da Avrupa'da devam eden mücadeleler, günü futbol keyfiyle geçirmek isteyenler için birçok seçenek sunuyor. Bugünün maç programı, hem Türkiye Kupası karşılaşmaları hem de Avrupa'da devam eden bazı kritik mücadelelerle dikkat çekiyor. İşte, 19 Aralık Perşembe günü futbolseverlerin ekran başında olacağı maçların detaylı listesi ve yayın bilgileri...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

13:00 - İskenderunspor - Hatayspor (A Spor)

14:30 - Kırklarelispor - Adana Demirspor (A Spor)

17:00 - 24 Erzincanspor - Çorum FK (A Spor)

20:00 - Bucaspor - Göztepe (A Spor)

Azerbaycan Premier Ligi

13:00 - Shamakhi - Karabağ (CBC Sport)

Portekiz Liga NOS

20:00 - Nacional - Benfica (S Sport Plus, TRT Spor)

İspanya La Liga 2

21:00 - Elche - Racing Santander (S Sport Plus)

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