19 ARALIK BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 19 Aralık Perşembe günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
Futbolseverler, 19 Aralık Perşembe günü oynanacak maçları merakla araştırıyor. "Bugün hangi maçlar var?" ve "19 Aralık Perşembe günü maçlar hangi kanalda yayınlanıyor?" soruları, spor gündeminde yer alıyor. Özellikle hem ulusal hem de uluslararası karşılaşmaların yayın bilgileri futbol tutkunlarının yakından takip ettiği konular arasında.
19 Aralık'ta oynanacak olan maçların yayın bilgileri ve saatleri, taraftarlar tarafından sıkça sorgulanıyor. Türkiye Kupası, lig maçları ya da Avrupa'da devam eden mücadeleler, günü futbol keyfiyle geçirmek isteyenler için birçok seçenek sunuyor. Bugünün maç programı, hem Türkiye Kupası karşılaşmaları hem de Avrupa'da devam eden bazı kritik mücadelelerle dikkat çekiyor. İşte, 19 Aralık Perşembe günü futbolseverlerin ekran başında olacağı maçların detaylı listesi ve yayın bilgileri...
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
13:00 - İskenderunspor - Hatayspor (A Spor)
14:30 - Kırklarelispor - Adana Demirspor (A Spor)
17:00 - 24 Erzincanspor - Çorum FK (A Spor)
20:00 - Bucaspor - Göztepe (A Spor)
Azerbaycan Premier Ligi
13:00 - Shamakhi - Karabağ (CBC Sport)
Portekiz Liga NOS
20:00 - Nacional - Benfica (S Sport Plus, TRT Spor)
İspanya La Liga 2
21:00 - Elche - Racing Santander (S Sport Plus)