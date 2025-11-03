18-30 yaş arası arası anne babasının üzerin ev olanlar TOKİ'ye başvurabilir mi?

Türkiye genelinde 81 ilde başlatılan 500 bin sosyal konut projesi kamuoyuna tanıtıldı. 240 ay vadeli ödeme planıyla dikkat çeken bu projede başvuru şartları merak konusu oldu. Özellikle 18-30 yaş grubundaki gençlerin, ailelerinin üzerine konut kayıtlıysa TOKİ'ye başvurup başvuramayacağı araştırılıyor.

18-30 YAŞ ARASI ARASI ANNE BABASININ ÜZERİN EV OLANLAR TOKİ'YE BAŞVURABİLİR Mİ?

Hükümetin "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında, 81 ilde dar gelirli vatandaşlara yönelik olarak hayata geçirilecek 500 bin konut projesiyle ilgili yeni açıklamalar geldi. Projeye ilişkin başvuru koşulları, vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan dikkat çeken bir duyuru yapıldı.

BAKAN KURUM'DAN GENÇLERE YÖNELİK KRİTİK AÇIKLAMA

Murat Kurum, projeye başvuracak 18-30 yaş arası gençlerin durumuna ilişkin önemli bir ayrıntıyı paylaştı. Buna göre, anne veya baba üzerine kayıtlı herhangi bir gayrimenkulü bulunan gençler projeye başvuruda bulunamayacak. Kurum, bu düzenlemenin, fırsat eşitliğini sağlamak ve gerçekten ihtiyaç sahibi vatandaşların konut sahibi olmasını amaçladığını belirtti.

"AİLESİNİN EVİ OLAN GENÇLER BAŞVURU YAPAMAYACAK"

Bakan Kurum açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"18-30 yaş arası gençlerimiz, anne babası üzerine kayıtlı bir gayrimenkul varsa başvuru yapamazlar. 30 yaşından sonraki vatandaşlarımız artık başvuru yapabiliyorlar; anneleri babaları üzerinde gayrimenkul olsa bile. Ancak 18-30 yaş arası gençleri 'genç kategorisi'nde değerlendiriyoruz. Bu nedenle bu yaş grubundaki başvurularda, anne veya babanın üzerine kayıtlı bir ev olup olmadığına bakıyoruz."

GERÇEKTEN İHTİYAÇ SAHİBİ OLANLARA ÖNCELİK VERMEK

Kurum, bazı ailelerin birden fazla konutu bulunduğunu, bu nedenle proje kapsamında adaletli bir dağılım sağlamayı hedeflediklerini ifade etti. "Çocuğuna miras bırakmamış olabilir ama imkânı var. Dolayısıyla burada amacımız, her aileden en az bir kişinin ev sahibi olmasını sağlamak" dedi.

GENÇLER İÇİN YENİ BAŞVURU KISITLAMASI

Bu açıklamaya göre, 18-30 yaş arası gençler, ailelerinin üzerine kayıtlı ev varsa projeye başvuru yapamayacak. Ancak 30 yaşını geçen vatandaşlar için böyle bir kısıtlama uygulanmayacak. Böylece hükümet, konut projesinden en çok ihtiyacı olan kesimlerin yararlanmasını hedefliyor.