17 Temmuz 2022 TRT spor Yayın Akışı 17 Temmuz 2022 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var? Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:00 Futbol Gecesi 02:00 Aktüel Futbol Transfer 02:55 2021 - 2022 Sezonu Derleme 03:15 İtalya - İzlanda 05:00 Futbol Gecesi 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Kuzey İrlanda - İngiltere 08:40 2021 - 2022 Sezonu Derleme 09:00 Orhan Ayhan'la 09:30 2021 - 2022 Sezonu Derleme 10:00 Spor Bülteni 10:55 Spor Takvimi 11:00 Yüz Yüze Futbol 12:30 2021 - 2022 Sezonu Derleme 13:00 Spor Bülteni 13:50 Efsanelerin İzinde 13:55 Spor Takvimi 14:00 Spor Stüdyosu 16:00 Dünya Superbike Şampiyonası 16:45 Spor Bülteni 17:15 Dünya Superbike Şampiyonası 18:00 Spor Haftasonu 19:30 Spor Bülteni 20:00 Gündem Futbol Transfer 21:55 Danimarka - İspanya InterSinema.com / TV Orhan Ayhan İspanya Futbol Trt TV Haberler

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