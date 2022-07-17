17 Temmuz 2022 TRT spor Yayın Akışı
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17 Temmuz 2022 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 Futbol Gecesi
02:00 Aktüel Futbol Transfer
02:55 2021 - 2022 Sezonu Derleme
03:15 İtalya - İzlanda
05:00 Futbol Gecesi
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Kuzey İrlanda - İngiltere
08:40 2021 - 2022 Sezonu Derleme
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 2021 - 2022 Sezonu Derleme
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Yüz Yüze Futbol
12:30 2021 - 2022 Sezonu Derleme
13:00 Spor Bülteni
13:50 Efsanelerin İzinde
13:55 Spor Takvimi
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Dünya Superbike Şampiyonası
16:45 Spor Bülteni
17:15 Dünya Superbike Şampiyonası
18:00 Spor Haftasonu
19:30 Spor Bülteni
20:00 Gündem Futbol Transfer
21:55 Danimarka - İspanya