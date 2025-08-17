BUGÜN MAÇ VAR MI? 17 Ağustos bugün kimin maçı var?

BUGÜN MAÇ VAR MI? 17 Ağustos bugün kimin maçı var?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sporseverlerin günlük rutini haline gelen "Bugün maç var mı?" sorusu, 17 Ağustos 2025 Pazar günü de Google'da en çok aranan başlıklar arasında yerini aldı. Peki, 17 Ağustos bugün kimin maçı var?

"Bugün maç var mı?" sorusunun yanıtı, sadece Türkiye'deki futbolseverler için değil, Avrupa'daki dev maçları takip edenler için de oldukça önemli. 17 Ağustos 2025 Pazar günü hem Süper Lig'de hem de Avrupa'nın önemli liglerinde birbirinden heyecanlı maçlar oynanacak. Maç programı yoğun: Beşiktaş- Eyüpspor karşılaşmasından Manchester United-Arsenal dev randevusuna, PSG'nin Ligue 1'deki mücadelesinden ELF (Avrupa Ligi Futbolu) maçlarına kadar birçok önemli karşılaşma bugün sahne alıyor.

BUGÜN MAÇ VAR MI?

Süper Lig

Beşiktaş – Eyüpspor

Gençlerbirliği – Antalyaspor

Konyaspor – Gaziantep FK

Premier League

Manchester United – Arsenal

Chelsea – Crystal Palace

17 Ağustos'ta Hangi Maçlar Var?

Ligue 1 (Fransa)

Nantes – Paris Saint-Germain (PSG)

Avrupa Ligi Futbolu (ELF)

Frankfurt Galaxy – Madrid Bravos

Berlin Thunder – Hamburg Sea Devils

Rhein Fire – Nordic Storm

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
İsrail'den katliam hazırlığı! Gazze'yi işgal planını onaylamak için toplanacaklar

Katliam hazırlığı! Dünyayı tedirgin eden plan için toplanıyorlar
Namaz kılan polislerin kafasına 50 kiloluk mermer plaka düştü

Camide akılalmaz olay! Cemaatle namaz kılan 2 polis ölümden döndü
Çanakkale yanıyor! Tarihi Alan kapatıldı, tahliye edilen köy sayısı 7'ye yükseldi

Şehir saatlerdir yanıyor! Tahliye edilen köy sayısı 7'ye yükseldi
Erdoğan 'Kabusa gidiyoruz' uyarısında haklı çıktı! Çocuk nüfusu Cumhuriyet tarihinin en düşüğünde

"Kabusa gidiyoruz" ikazında haklı çıktı! Cumhuriyet tarihinin dibinde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Putin, Trump'a Donetsk bölgesi karşılığında 2 cepheyi dondurmayı teklif etti

İşte zirvenin perde arkası! Putin yumuşadı, direttiği tek konu var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.