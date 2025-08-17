BUGÜN MAÇ VAR MI? 17 Ağustos bugün kimin maçı var?
Sporseverlerin günlük rutini haline gelen "Bugün maç var mı?" sorusu, 17 Ağustos 2025 Pazar günü de Google'da en çok aranan başlıklar arasında yerini aldı. Peki, 17 Ağustos bugün kimin maçı var?
"Bugün maç var mı?" sorusunun yanıtı, sadece Türkiye'deki futbolseverler için değil, Avrupa'daki dev maçları takip edenler için de oldukça önemli. 17 Ağustos 2025 Pazar günü hem Süper Lig'de hem de Avrupa'nın önemli liglerinde birbirinden heyecanlı maçlar oynanacak. Maç programı yoğun: Beşiktaş- Eyüpspor karşılaşmasından Manchester United-Arsenal dev randevusuna, PSG'nin Ligue 1'deki mücadelesinden ELF (Avrupa Ligi Futbolu) maçlarına kadar birçok önemli karşılaşma bugün sahne alıyor.
BUGÜN MAÇ VAR MI?
Süper Lig
Beşiktaş – Eyüpspor
Gençlerbirliği – Antalyaspor
Konyaspor – Gaziantep FK
Premier League
Manchester United – Arsenal
Chelsea – Crystal Palace
Ligue 1 (Fransa)
Nantes – Paris Saint-Germain (PSG)
Avrupa Ligi Futbolu (ELF)
Frankfurt Galaxy – Madrid Bravos
Berlin Thunder – Hamburg Sea Devils
Rhein Fire – Nordic Storm