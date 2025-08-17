BUGÜN MAÇ VAR MI? 17 Ağustos bugün kimin maçı var?

"Bugün maç var mı?" sorusunun yanıtı, sadece Türkiye'deki futbolseverler için değil, Avrupa'daki dev maçları takip edenler için de oldukça önemli. 17 Ağustos 2025 Pazar günü hem Süper Lig'de hem de Avrupa'nın önemli liglerinde birbirinden heyecanlı maçlar oynanacak. Maç programı yoğun: Beşiktaş- Eyüpspor karşılaşmasından Manchester United-Arsenal dev randevusuna, PSG'nin Ligue 1'deki mücadelesinden ELF (Avrupa Ligi Futbolu) maçlarına kadar birçok önemli karşılaşma bugün sahne alıyor.

BUGÜN MAÇ VAR MI?

Süper Lig

Beşiktaş – Eyüpspor

Gençlerbirliği – Antalyaspor

Konyaspor – Gaziantep FK

Premier League

Manchester United – Arsenal

Chelsea – Crystal Palace

Ligue 1 (Fransa)

Nantes – Paris Saint-Germain (PSG)

Avrupa Ligi Futbolu (ELF)

Frankfurt Galaxy – Madrid Bravos

Berlin Thunder – Hamburg Sea Devils

Rhein Fire – Nordic Storm