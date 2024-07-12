Türkiye'de Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından düzenlenen başarısız darbe girişiminin yıl dönümüdür. Bu girişim, Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bir grup subayın hükümeti devirmeye çalışmasıyla gerçekleşti. 15 Temmuz, Türkiye'de "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" olarak anılıyor. Peki, 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz'da noterler, bankalar, kargolar açık olacak mı?

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz, Türkiye'nin önemli günlerinden biri olarak kabul edilir ve genellikle resmi tatil olarak kabul edilir.

15 TEMMUZ'DA NOTELER AÇIK MI?

Resmi tatil nedeniyle kapalı olacak.

15 TEMMUZ'DA BANKALAR AÇIK MI?

Bankalar da resmi tatillerde hizmet vermemektedir, bu nedenle 15 Temmuz'da kapalı olacaklardır.

KARGOLAR AÇIK MI?

Kargo şirketleri genellikle resmi tatillerde sınırlı hizmet verir veya tamamen kapalı olur.

15 TEMMUZ'DA İETT ÜCRETSİZ Mİ?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önerisiyle başlatılan dini ve milli bayramlarda toplu ulaşımın ücretsiz hizmet vermesi uygulamasına 15 Temmuz 2016'daki FETÖ darbe girişiminin yıl dönümünde de devam ediliyor.

METRO- MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

Marmaray, Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferlerinin de ücretsiz olacağı açıklanmıştı.