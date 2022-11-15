15 Kasım 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı TV Haberleri 15 Kasım 2022 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var? Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 beIN Süper Lig 01:00 Trio 02:00 Z Raporu 03:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri 04:00 V.karagümrük - Gaziantep Fk 05:45 Süper Lig Haftanın Golleri 06:00 İstanbulspor - A. Hatayspor 07:45 1 Yıldız 10 Gol 08:00 Süper Lig Maç Özetleri 09:00 Y. Yozgatspor - Fenerbahçe 10:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri 11:00 Bein Manşet 12:30 Trabzonspor - Adanaspor 14:00 Beinspired 15:00 Süper Lig Maç Özetleri 16:00 M. Başakşehir - Galatasaray 17:45 Süper Lig Haftanın Golleri 18:00 Erzurumspor - Fenerbahçe 19:30 Sporun Mabetleri 20:00 Galatasaray - İstanbulspor 21:30 Sporun Mabetleri 22:00 Beşiktaş - İstanbulspor 23:30 Sporun Mabetleri Kaynak: InterSinema.com / TV Münir Karaloğlu Maç Özetleri Spor TV Haberler

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