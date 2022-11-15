15 Kasım 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
15 Kasım 2022 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 beIN Süper Lig
01:00 Trio
02:00 Z Raporu
03:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
04:00 V.karagümrük - Gaziantep Fk
05:45 Süper Lig Haftanın Golleri
06:00 İstanbulspor - A. Hatayspor
07:45 1 Yıldız 10 Gol
08:00 Süper Lig Maç Özetleri
09:00 Y. Yozgatspor - Fenerbahçe
10:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
11:00 Bein Manşet
12:30 Trabzonspor - Adanaspor
14:00 Beinspired
15:00 Süper Lig Maç Özetleri
16:00 M. Başakşehir - Galatasaray
17:45 Süper Lig Haftanın Golleri
18:00 Erzurumspor - Fenerbahçe
19:30 Sporun Mabetleri
20:00 Galatasaray - İstanbulspor
21:30 Sporun Mabetleri
22:00 Beşiktaş - İstanbulspor
23:30 Sporun Mabetleri