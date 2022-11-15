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15 Kasım 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

15 Kasım 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

15 Kasım 2022 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Süper Lig

01:00 Trio

02:00 Z Raporu

03:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

04:00 V.karagümrük - Gaziantep Fk

05:45 Süper Lig Haftanın Golleri

06:00 İstanbulspor - A. Hatayspor

07:45 1 Yıldız 10 Gol

08:00 Süper Lig Maç Özetleri

09:00 Y. Yozgatspor - Fenerbahçe

10:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

11:00 Bein Manşet

12:30 Trabzonspor - Adanaspor

14:00 Beinspired

15:00 Süper Lig Maç Özetleri

16:00 M. Başakşehir - Galatasaray

17:45 Süper Lig Haftanın Golleri

18:00 Erzurumspor - Fenerbahçe

19:30 Sporun Mabetleri

20:00 Galatasaray - İstanbulspor

21:30 Sporun Mabetleri

22:00 Beşiktaş - İstanbulspor

23:30 Sporun Mabetleri

Kaynak: InterSinema.com / TV

Münir Karaloğlu Maç Özetleri Spor TV Haberler

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