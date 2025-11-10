Haberler

15 günlük transfer dönemi ne zaman başlıyor?

15 günlük transfer dönemi ne zaman başlıyor?
Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), profesyonel liglerde yürütülen geniş kapsamlı bahis soruşturması sonucunda, bahis oynadığı belirlenen 1024 futbolcunun ismini kamuoyuna açıkladı ve bu kişilerin tamamını Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Federasyon, sürecin devletin ilgili kurumlarıyla koordineli şekilde devam ettiğini vurgularken, sevk kararlarının 10 Kasım 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Bu gelişmenin ardından TFF, kulüplerin kadro yapılarını yeniden düzenleyebilmeleri için özel bir 15 günlük transfer dönemi planladı. Bu geçici transfer süreci, futbolcuların takımlarını güçlendirmelerine olanak tanıyacak bir "ek kış dönemi" olarak uygulanacak. Ulusal düzeyde geçerli olacak bu transfer izni için federasyonun FIFA ile resmi temaslara başladığı öğrenildi. Peki, söz konusu 15 günlük özel transfer dönemi tam olarak hangi tarihte başlayacak?

15 GÜNLÜK ÖZEL TRANSFER SÜRECİ

Türkiye Futbol Federasyonu, yaşanan olağanüstü gelişmelerin ardından kulüplerin kadrolarında oluşan boşlukları giderebilmeleri amacıyla yalnızca yurt içi transferleri kapsayacak şekilde 15 günlük ek bir kış transfer ve tescil dönemi hazırlığına başladı. Bu özel dönemle birlikte takımlar, mevcut kadro dengesini koruyarak eksik bölgelerine yeni oyuncular transfer edebilecek.

15 günlük transfer dönemi ne zaman başlıyor?

FIFA İLE RESMİ TEMASLAR SÜRÜYOR

TFF, kulüplerin bu süreçte ulusal düzeyde transfer yapabilmesini sağlamak amacıyla FIFA ile gerekli görüşmeleri başlattığını bildirdi. Uluslararası futbol otoritesiyle yürütülen bu temasların ardından federasyonun, ek transfer dönemine ilişkin nihai kararını kısa süre içerisinde kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

