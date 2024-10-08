1461 Trabzon Fk Fethiyespor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig 1461 Trabzon Fk Fethiyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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1461 TRABZON FK FETHİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

1461 Trabzon Fk Fethiyespor arasındaki TFF 2. Lig Beyaz Grup maçı yayıncısı henüz açıklanmadı.

1461 TRABZON FK FETHİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

1461 Trabzon Fk Fethiyespor maçı, 13 Ekim Pazar günü oynanacak.

1461 Trabzon Fk Fethiyespor maçı, saat 14:30'da başlayacak.

1461 TRABZON FK FETHİYESPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

1461 Trabzon Fk Fethiyespor maçı henüz başlamadı.

1461 TRABZON FK FETHİYESPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

1461 Trabzon Fk Fethiyespor maçı, ev sahibi takımın sahasında oynanacak.

TFF 2. LİG NEDİR, FORMATI NEDİR?

TFF 2. Lig, Türkiye'nin üçüncü seviyedeki profesyonel futbol ligidir.

2001'de Türkiye 2. Futbol Ligi'nin 2 kategoriye ayrılmasıyla oluşan ve Türkiye 2. Futbol Ligi B Kategorisi adıyla kurulan TFF 2. Lig; 2006 yılında Lig B, 2007 yılında Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig ve 2010 yılındaki sponsorluk anlaşması ile Spor Toto 2. Lig adını aldı. 2017-2018 sezonu öncesinde bu sponsorluk anlaşması sona erdi.

İlk sezon olan 2001-2002 sezonunda yükselme grubu statüsünde oynanmıştır. Ertesi yıl A-B-C şeklinde 3'lü grup sistemine geçilmiş 3 sezon böyle oynanmıştır. 2005-2010 yılları arasında tekrar Klasman-Yükselme gruplu sisteme geçilmiş. Son olarak 2010 yılında takım sayısı azaltılmış Beyaz ve Beyaz şeklinde 2'li grup sistemine geçilmiştir.

TFF 2. Lig 1 Eylül 2024 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak ve ligin ilk yarısı 22 Aralık tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları ile sona erecek. Ligin ikinci yarısı 19 Ocak tarihlerinde oynanacak 18. hafta müsabakaları ile başlayacak ve normal sezon 3 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek. Ardından play-off müsabakaları oynanacak. TFF 2. Lig'de 22. ve 29. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.