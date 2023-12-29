1 Ocak borsa açık mı? Yılbaşında Bora İstanbul açık mı, kapalı mı? 1 Ocak borsada işlem yapılabilecek mi?
Borsa İstanbul'da borsa açılış saati ve kapanış saati 1 Ocak yılbaşı nedeniyle vatandaşlar tarafından 1 Ocak borsa açık mı? Sorusu ile internet üzerinde araştırılıyor. Peki, 1 Ocak borsa açık mı? Yılbaşında Bora İstanbul açık mı, kapalı mı? 1 Ocak borsada işlem yapılabilecek mi?
1 Ocak borsa açık mı? Sorusu, 1 ocak tarihinde borsada işlem yapacak olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ülkemizde ve dünyada piyasaların seyrini takip eden yatırımcılar için oldukça merak edilen borsaya dair yılbaşı araştırmaları devam etmekte. 1 Ocak borsa açık mı? gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, 1 Ocak borsa açık mı? Yılbaşında Bora İstanbul açık mı, kapalı mı? 1 Ocak borsada işlem yapılabilecek mi?
1 OCAK BORSA AÇIK MI?
Yılbaşı 1 Ocak 2024 Pazartesi Bora İstanbul kapalı olacak ve işlem yapılamayacaktır. Buna göre 1 Ocak tarihinde borsa kapalıdır. Borsa İstanbul da resmi tatil günlerinde çalışmıyor. 2 Ocak Salı gününden itibaren borsada işlem yapılabilecektir.
BORSA İSTANBUL'UN KAPALI OLDUĞU TARİHLER
1 Ocak 2024, Pazartesi
Yeni Yıl Tatili Kapalı
9 Nisan 2024, Salı
Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar
10-11-12 Nisan 2024, Çarşamba-Perşembe-Cuma
Ramazan Bayramı Kapalı
23 Nisan 2024, Salı
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kapalı
1 Mayıs 2024, Çarşamba
Emek ve Dayanışma Günü Kapalı
19 Mayıs 2024, Pazar
Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kapalı
15 Haziran 2024, Cumartesi
Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar
16-17-18-19 Haziran 2024, Pazar-Pazartesi-Salı-Çarşamba
Kurban Bayramı Kapalı
15 Temmuz 2024, Pazartesi
Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kapalı
30 Ağustos 2024, Cuma
Zafer Bayramı Kapalı
28 Ekim 2024, Pazartesi
Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar
29 Ekim 2024, Salı
Cumhuriyet Bayramı Kapalı