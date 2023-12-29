1 Ocak borsa açık mı? Yılbaşında Bora İstanbul açık mı, kapalı mı? 1 Ocak borsada işlem yapılabilecek mi?

1 Ocak borsa açık mı? Sorusu, 1 ocak tarihinde borsada işlem yapacak olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ülkemizde ve dünyada piyasaların seyrini takip eden yatırımcılar için oldukça merak edilen borsaya dair yılbaşı araştırmaları devam etmekte. 1 Ocak borsa açık mı? gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, 1 Ocak borsa açık mı? Yılbaşında Bora İstanbul açık mı, kapalı mı? 1 Ocak borsada işlem yapılabilecek mi?

1 OCAK BORSA AÇIK MI?

Yılbaşı 1 Ocak 2024 Pazartesi Bora İstanbul kapalı olacak ve işlem yapılamayacaktır. Buna göre 1 Ocak tarihinde borsa kapalıdır. Borsa İstanbul da resmi tatil günlerinde çalışmıyor. 2 Ocak Salı gününden itibaren borsada işlem yapılabilecektir.

BORSA İSTANBUL'UN KAPALI OLDUĞU TARİHLER

1 Ocak 2024, Pazartesi

Yeni Yıl Tatili Kapalı

9 Nisan 2024, Salı

Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar

10-11-12 Nisan 2024, Çarşamba-Perşembe-Cuma

Ramazan Bayramı Kapalı

23 Nisan 2024, Salı

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kapalı

1 Mayıs 2024, Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü Kapalı

19 Mayıs 2024, Pazar

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kapalı

15 Haziran 2024, Cumartesi

Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar

16-17-18-19 Haziran 2024, Pazar-Pazartesi-Salı-Çarşamba

Kurban Bayramı Kapalı

15 Temmuz 2024, Pazartesi

Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kapalı

30 Ağustos 2024, Cuma

Zafer Bayramı Kapalı

28 Ekim 2024, Pazartesi

Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar

29 Ekim 2024, Salı

Cumhuriyet Bayramı Kapalı