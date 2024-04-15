1 Mayıs İşçi Bayramının hangi güne denk geldiği merak ediliyor. Öğrenci, veliler ve kamu çalışanları 1 Mayıs resmi tatil mi merakla araştırıyor. Peki, 1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs Çarşamba okullar tatil mi, hangi güne denk geliyor?

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

1 Mayıs İşçi Bayramı, 2024 yılında Çarşamba gününe denk geliyor. Bu nedenle 1 Mayıs Çarşamba günü resmi tatil olacak.

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI NEDİR?

1 Mayıs İşçi Bayramı, dünya genelinde işçi sınıfının mücadele ve hakları için yapılan anma ve kutlama günüdür. 1 Mayıs'ın kökeni, 19. yüzyılın ortalarında işçi sınıfının çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve sekiz saatlik iş günü talepleriyle başlayan mücadelelere dayanır. 1 Mayıs 1886'da, Amerika'nın Chicago kentinde işçilerin grev yaparak sekiz saatlik iş günü talep etmesi sonucu, polis ve işçiler arasında çatışmalar yaşandı ve birçok işçi hayatını kaybetti.