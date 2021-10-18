ZONGULDAK'TA KAÇAK MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK - Haberler
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ZONGULDAK'TA KAÇAK MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen kaçak maden ocağında göçük meydana geldi.

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen kaçak maden ocağında göçük meydana geldi. Güntepe mevkiinde ormanlık alandaki maden ocağında göçük altında kalan 3 işçiden 2'si yaralı kurtarıldı. 1 işçi ise mahsur kaldı. Mahsur kalan işçiyi kurtarmak için TTK tahlisiye ekipleri çalışma başlattı. Olay yerine Afad ve 112 Acil ekipleri de gelirken, kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) -

ZONGULDAK'TA KAÇAK MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK

ZONGULDAK'TA KAÇAK MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK

ZONGULDAK'TA KAÇAK MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK

ZONGULDAK'TA KAÇAK MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK

ZONGULDAK'TA KAÇAK MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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