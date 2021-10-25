Yem Projesi ile Hayvancılık Gelişecek
"Üreten Çiftçi Gelişen Sivas" sloganıyla Sivas Valiliği himayelerinde başlatılan 'Çayır Mera ve Yem Bitkileri Geliştirme Projesi' kapsamında üreticilere Macarfiği, Tritikale ve Yem Bezelyesi tohum dağıtımları yapıldı.
SİVAS (Habermetre) - "Üreten Çiftçi Gelişen Sivas" sloganıyla Sivas Valiliği himayelerinde başlatılan 'Çayır Mera ve Yem Bitkileri Geliştirme Projesi' kapsamında üreticilere Macarfiği, Tritikale ve Yem Bezelyesi tohum dağıtımları yapıldı.
Habermetre - Son Dakika Haberleri