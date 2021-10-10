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YANGINDA MÜSTAKİL EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da iki katlı müstakil ev, yangında kullanılamaz hale geldi.

ANTALYA (DHA) - Antalya'da iki katlı müstakil ev, yangında kullanılamaz hale geldi. Ev sahibinin, evden çıkardığı televizyonu taşıması ise dikkat çekti.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesi Şafak Mahallesi 4272 sokak üzerinde yer alan 2 katlı müstakil evin üst katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle müstakil evin üst katından duman çıktığını gören ev sahipleri evden çıkarken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla beraber olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın noktasına gelen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederken, 30 dakikalık çalışmayla yangını söndürdü. Bu esnada adı öğrenilemeyen ev sahibinin, yangın esnasında evden çıkarttığı televizyonu güvenli bölgeye taşıması dikkati çekti.

Öte yandan yangını gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerinin çalışmasını meraklı gözlerle izledi. İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.

YANGINDA MÜSTAKİL EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

YANGINDA MÜSTAKİL EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

YANGINDA MÜSTAKİL EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

YANGINDA MÜSTAKİL EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: YANGINDA MÜSTAKİL EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ - Haberler
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