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Yanan çamaşır makinesi apartman dairesini kül ediyordu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yanan çamaşır makinesi apartman dairesini kül ediyordu Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir apartman dairesi içinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Yanan çamaşır makinesi apartman dairesini kül ediyordu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir apartman dairesi içinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi Şehit Numan Dede Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye gore, cadde üzerinde bulunan bir apartmanın üçüncü katında N.Ç. isimli bir kadın çamaşır makinesini açık bırakıp evden dışarıya çıktı. Çalıştığı sırada kısa devre yapan çamaşır makinesi, mutfakta yangına sebep oldu. Mutfaktan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın, diğer odalara sirayet edip büyümeden söndürüldü.

Polis ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Yanan çamaşır makinesi apartman dairesini kül ediyordu

Yanan çamaşır makinesi apartman dairesini kül ediyordu

Yanan çamaşır makinesi apartman dairesini kül ediyordu

Yanan çamaşır makinesi apartman dairesini kül ediyordu
İhlas Haber Ajansı / Hakan Öztürk - Son Dakika Haberleri
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