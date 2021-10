Xbox Game Pass, Microsoft'un beklediği kadar büyüme elde edemedi

Xbox Game Pass büyümeye devam ederken, yeni bir tahminle abone sayısı Haziran ayı itibariyle 20 milyon oldu. Microsoft, 30 Haziran'da sona eren 12 ayda Xbox Game Pass abonelerinin %37 oranında büyüdüğünü bir finansal belgede açıkladı. Hedef %48 büyüyemedi, bu yüzden Microsoft Game Pass ile ilgili olarak beklentileri karşılayamadı.

Analist Daniel Ahmad'a göre %37'lik büyüme Game Pass abonelerini 30 Haziran itibarıyla 20 milyon artıya sokacak ve bu rakam o zamandan beri kesinlikle artmış olacak.

Microsoft bunu yönetici ödemesiyle ilgili bir açıklamanın parçası olarak açıkladı. Microsoft CEO'su Satya Nadella'nın ödemesi kısmen Xbox Game Pass abone büyümesine dayanmaktadır.

Microsoft'un yayınladığı son resmi Game Pass abone sayısı Ocak ayında 18 milyondu. Take-Two'adn Strauss Zelnick, Game Pass'in şu anda 30 milyon üyesi olabileceğini tahmin etti, ancak Microsoft, Game Pass sayılarını ham veri açısından tartışmayacak.

