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Van'da Mevlit Kandili ihya edildi

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Haberler | Yerel

- Van'da Mevlit Kandili ihya edildi Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifinin yıl dönümü olan Mevlit Kandili, tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da ihya edildi.

VAN (İHA) - - Van'da Mevlit Kandili ihya edildi

VAN - Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifinin yıl dönümü olan Mevlit Kandili, tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da ihya edildi.

Tüm İslam aleminde olduğu gibi Van'da da müftülük tarafından Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrif etmesinin yıl dönümü münasebetiyle bir dizi program düzenlendi. Mevlit Kandili dolayısıyla Yukarı Nurşin Camii'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Mevlid-i Şerif'in okunduğu, ilahiler seslendirildi ve salavat getirilen program, dualarla son buldu.

Van'da Mevlit Kandili ihya edildi

Van'da Mevlit Kandili ihya edildi

Van'da Mevlit Kandili ihya edildi

Van'da Mevlit Kandili ihya edildi

Van'da Mevlit Kandili ihya edildi

Van'da Mevlit Kandili ihya edildi

Van'da Mevlit Kandili ihya edildi
İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Son Dakika Haberleri
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