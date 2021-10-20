Vali Yerlikaya, Mahalle Muhtarları ile "Akif" Filmini İzledi

İSTANBUL (Habermetre) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek Akif filmini izledi.

Beyoğlu Grand Pera'da Vali Yerlikaya ve Eşi Haticenur Yerlikaya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen film gösterimine Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel, Sarıyer Kaymakamı Mehmet Özer, Fatih Kaymakamı Kaan Peker, Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan ve 7 ilçeden 205 mahalle muhtarı katıldı.

Film gösterimi Vali Yerlikaya'nın Muhtarlar Günü'ne özel hazırlanan video mesajı ile başladı. Ardından Vali Yerlikaya, muhtarlarla birlikte Akif filmini izledi.

Film gösteriminin ardından muhtarlarla bir süre sohbet eden Vali Yerlikaya, muhtarların günlerini kutladı. Hatıra fotoğrafı çekimi ile program tamamlandı.

Beyoğlu ile eş zamanlı olarak Bakırköy, Esenyurt, Üsküdar ve Maltepe ilçelerindeki sinemalarda Vali Yardımcıları, Kaymakamlar ve mahalle muhtarlarının katılımı ile Akif Filmi gösterimleri gerçekleştirildi.

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