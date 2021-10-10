VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR SALONUNDA İNCELEMELERDE BULUNDU

EFELER, AYDIN (Habermetre) - Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret ederek bakım onarım çalışmaları tamamlanan ve Türkiye Voleybol Federasyonu AXA Sigorta Efeler Liginde yer alan Cizre Belediye Voleybol Takımının maçlarının oynanacağı Spor Salonunda incelemelerde bulundu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik'ten bilgiler aldı.

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