Jandarma uyuşturucuyu otomobil kumandalarından çıkarttı - Haberler
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Jandarma uyuşturucuyu otomobil kumandalarından çıkarttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE (İHA) – Düzce'de jandarma operasyonunda otomobillerin kumandalı anahtarlarında saklanmış ve satışa hazır halde uyuşturucu madde ile yakalan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce'de jandarma operasyonunda otomobillerin kumandalı anahtarlarında saklanmış ve satışa hazır halde uyuşturucu madde ile yakalan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu kaçakçılarına yönelik, Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin önleyici çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Düzce merkeze bağlı Çay Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen S.Ö. isimli şahsı takibe alan jandarma ekipleri, şahsı Yeni Sanayi Sitesi'nde bulunan iş yerinde yakaladı. Beyköy Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte yapılan operasyon sonucu yakalanan şahsın iş yerinde ve evinde yapılan aramalarda iki ayrı kumandalı araç anahtarı içerisinde satışa hazır 9 fişek halinde 8 gram metemfetamin, 1 gram kubar esrar maddesi ile 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınarak Düzce İl Jandarma Komutanlığına götürülen S.Ö. isimli şahıs, tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DÜZCE

Jandarma uyuşturucuyu otomobil kumandalarından çıkarttı

Jandarma uyuşturucuyu otomobil kumandalarından çıkarttı

Jandarma uyuşturucuyu otomobil kumandalarından çıkarttı

Jandarma uyuşturucuyu otomobil kumandalarından çıkarttı

Jandarma uyuşturucuyu otomobil kumandalarından çıkarttı

Jandarma uyuşturucuyu otomobil kumandalarından çıkarttı

Jandarma uyuşturucuyu otomobil kumandalarından çıkarttı

Jandarma uyuşturucuyu otomobil kumandalarından çıkarttı

Jandarma uyuşturucuyu otomobil kumandalarından çıkarttı

Jandarma uyuşturucuyu otomobil kumandalarından çıkarttı

Jandarma uyuşturucuyu otomobil kumandalarından çıkarttı

Jandarma uyuşturucuyu otomobil kumandalarından çıkarttı

Jandarma uyuşturucuyu otomobil kumandalarından çıkarttı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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