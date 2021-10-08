Taksi sürücüsü, trafikte tartışıp takip ettiği milli sporcuya kurşun yağdırdı

Zonguldak Bülent Ecevit Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, Gazipaşa Caddesi üzerinde seyir halinde olan taksi sürücüsü S.D. ile aynı yönde seyir halinde olan milli diskçi Berke İnaloğlu ve yanındaki arkadaşları arasında trafik nedeniyle tartışma çıktı.

ARACINI TAKİP ETTİ

Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü ancak çevredeki diğer sürücü ve vatandaşların araya girmesiyle sonlandırıldı. Kavganın ardından taksi sürücüsü S.D, Berke İnaloğlu'nun aracını takip etti. Bülent Ecevit Caddesi üzerinde Berke İnaloğlu'nun aracının önünü kesen S.D, İnaloğlu'na kurşun yağdırdı.

ÜÇ KURŞUN İSABET ETTİ

İnaloğlu, 3 kurşunun vücuduna isabet etmesi sonucu yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İnaloğlu tedavi altına alındı. Taksi sürücüsü S.D. ise olayın ardından kaçtı. Polisin çalışması sonucu S.D. bir süre sonra yakalanarak gözaltına alınırken, olayda kullandığı tabanca da ele geçirildi. S.D'nin daha önce kasten yaralama suçundan sabıkasının bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.