Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı - Haberler
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Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı

AA / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Güncel
Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı

Trabzon'un Ortahisar ve Arsin ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.

TRABZON (AA) - Trabzon'un Ortahisar ve Arsin ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı, Ortahisar'ın Gölçayır ile Arsin'in Güzelyalı mahallelerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerinin dedektör köpekler yardımıyla iki eve düzenlediği operasyonda, 255 gram esrar, bir tabanca ve tabancaya ait 5 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.O.Ç. (58) ile S.A'nın (30) jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

AA / Hakan Burak Altunöz - Son Dakika Haberleri
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