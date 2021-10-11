Şanlıurfa'da 470 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da 470 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şanlıurfa'da 470 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 470 cep telefonu ele geçirildi.

GAZİANTEP (İHA) - Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 470 cep telefonu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize İşlerle mücadele (KOM) Şube ekipleri, kaçakçılık suçuyla mücadele kapsamında, Şanlıurfa - Gaziantep otoban bağlantı noktasında duruldu. Şüphe üzerine arama yapılan bir tırda, aracın su deposuna gizlenmiş vaziyette 470 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da 470 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Suriye'den Gaziantep'in Karkamış ilçesine 5 havan topu atıldı! Anında karşılık verildi

Suriye'den Gaziantep'in Karkamış ilçesine 5 havan topu atıldı! Anında karşılık verildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin İdo Tatlıses Bülent Ersoy Aleyna Tilki Mehmet Ali Erbil
Spor Kerem Aktürkoğlu Ali Koç Halil İbrahim Dervişoğlu Fatih Terim Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Demir Çelik Hulusi Akar Binali Yıldırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Şanlıurfa'da 470 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 14:09:58. #1.13#