Son dakika: Polisten kaçarken kaza yaptı; otomobilinde tabanca ele geçirildi - Haberler
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Son dakika: Polisten kaçarken kaza yaptı; otomobilinde tabanca ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci - Haberler | Güncel
Son dakika: Polisten kaçarken kaza yaptı; otomobilinde tabanca ele geçirildi

Gelen son dakika haberlerine göre ADANA'da polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, 5 kilometrelik takibin sonunda kaza yapınca yakalandı.

KOZAN, ADANA (DHA) - ADANA'da polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, 5 kilometrelik takibin sonunda kaza yapınca yakalandı. Otomobilde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, sürücüsü A.Ç. gözaltına alındı.

Merkez Sarıçam ilçesi Kozan Bulvarı'nda devriye görevinde bulunan polis ekibi, saat 20.30 sıralarında şüphelendiği otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarında bulunduğu otomobil sürücüsü, kaçmaya başladı. Kozan Bulvarı'ndan Yeşil Bulvar'a geçen sürücü, daha sonra aynı bulvarda geri dönüş yaparak kaçışını sürdürdü. Aracı takip eden polis ekibinin telsiz anonsuyla durumu bildirmesi üzerine, sürücünün kaçış güzergahlarında önlem alındı. Yeşil Bulvar'dan yeniden Kozan Bulvarı'na çıkan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, trafik levhalarına ve refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. 5 kilometrelik takibin sonunda kaza yapan sürücü, yakalandı. İsminin A.Ç. olduğu öğrenilen sürücü gözaltına alınırken, otomobilde yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Sürücü A.Ç., Sarıçam Polis Merkezi'ne götürüldü.


Son dakika: Polisten kaçarken kaza yaptı; otomobilinde tabanca ele geçirildi

Son dakika: Polisten kaçarken kaza yaptı; otomobilinde tabanca ele geçirildi

Son dakika: Polisten kaçarken kaza yaptı; otomobilinde tabanca ele geçirildi

Son dakika: Polisten kaçarken kaza yaptı; otomobilinde tabanca ele geçirildi

Son dakika: Polisten kaçarken kaza yaptı; otomobilinde tabanca ele geçirildi

Son dakika: Polisten kaçarken kaza yaptı; otomobilinde tabanca ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci - Son Dakika Haberleri
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