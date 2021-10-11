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Son dakika haberleri... Kırgızistan, uluslararası tahkimdeki "Megakom davası"nı kazandı

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Kırgızistan, uluslararası tahkimdeki

Gelen son dakika haberlerine göre Kırgızistan hükümeti, uluslararası tahkimde görülen ve kamuoyunda "Megakom davası" olarak bilinen davayı kazandığını duyurdu.

Kırgızistan hükümeti, uluslararası tahkimde görülen ve kamuoyunda "Megakom davası" olarak bilinen davayı kazandığını duyurdu.

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Yargı Temsil Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Penwell Business Limited adlı şirketin, Temmuz 2017'de ülkedeki yatırımlarının kamulaştırıldığı iddiasıyla Uluslararası Tahkim Mahkemesi'ne başvuruda bulunduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, şirketin, Kırgızistan hükümetinden 298 milyon ABD doları tutarında tazminat talebinde bulunduğu kaydedildi.

Tahkim Mahkemesinin, Kırgızistan'da yatırım yapan davacı şirketin hem yerel ortakların yardımıyla hem de doğrudan defalarca yolsuzluğa başvurduğu hükmüne vardığı belirtilen açıklamada, "Davacının 298 milyon ABD doları tutarındaki tazminat talepleri de Hakem Heyeti tarafından tamamen reddedildi." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, dava sonucu "bağımsızlık tarihinde ilk zafer" olarak nitelendirildi.

Kırgızistan hükümeti, telekomünikasyon pazarında 2006 yılından bu yana faaliyet gösteren GSM operatörü Alfa Telekom Limited Şirketi'ni (Megacom), "kara para aklama" suçlaması ile 2014 yılında kamulaştırmıştı.

Alfa Telekom Limited Şirketi'ne yatırım yaptığını iddia eden Penwell Business Limited şirket yöneticileri, yatırımlarının kamulaştırıldığı gerekçesiyle Kırgızistan hükümeti aleyhinde uluslararası tahkime başvurmuştu.

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Son Dakika Haberleri
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