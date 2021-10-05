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Son dakika haberi! Rent a car firmasından kiralayıp çalıntı ihbarında bulunduğu aracın içinde yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! Rent a car firmasından kiralayıp çalıntı ihbarında bulunduğu aracın içinde yakalandı

Son dakika haber... Antalya'nın Manavgat ilçesinde rent a car firmasından kiraladığı otomobilin çalındığı ihbarını yapan şüpheli, polisin takibiyle ele geçirilen otomobilden çıktı.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde rent a car firmasından kiraladığı otomobilin çalındığı ihbarını yapan şüpheli, polisin takibiyle ele geçirilen otomobilden çıktı. Otomobilde yapılan aramada gizli bölmelerde 2 adet tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Antalya'dan otomobil kiralayan Uğur F.Ç. isimli şahıs, rent a car firmasını arayarak kiraladığı otomobilin çalındığını bildirdi. Rent a car firması da 112'yi arayarak kiraya verdikleri 34 PU 4416 plakalı otomobilin çalındığını, aracın üzerinde bulunan GPS araç takip cihazından aracın Antalya istikametinden Manavgat'a giriş yaptığını bildirdi. Antalya-Alanya D-400 Karayolu Manavgat Çevreyolu üzerinde önlem alan Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ve Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri çalındığı bildirilen aracı, Ulualan mevkiinde trafik lambalarında önünü keserek ele geçirdi.

Aracı kullanan kişinin rent a car firmasından aracı kiralayan Uğur F.Ç. olduğu belirlenirken, şüpheli Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli ve araç Asayiş Büro Amirliğine getirilirken, araçta yapılan aramada gizli bölmeye saklanmış vaziyette 2 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör ile mermiler ele geçirildi. İkisi oto hırsızlığı olmak üzere çok sayıda suç kaydının olduğu belirlenen Uğur F.Ç., Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. - ANTALYA

Son dakika haberi! Rent a car firmasından kiralayıp çalıntı ihbarında bulunduğu aracın içinde yakalandı

Son dakika haberi! Rent a car firmasından kiralayıp çalıntı ihbarında bulunduğu aracın içinde yakalandı

Son dakika haberi! Rent a car firmasından kiralayıp çalıntı ihbarında bulunduğu aracın içinde yakalandı

Son dakika haberi! Rent a car firmasından kiralayıp çalıntı ihbarında bulunduğu aracın içinde yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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