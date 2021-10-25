Son dakika haberi... Denizli'de 721 farklı asayiş olayında 687 şüpheli gözaltına alındı

DENİZLİ (İHA) - Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde 46 bin 193 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 168 kişi yakalanırken, 721 farklı asayiş olayında ise 687 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de polis ekipleri tarafından 18 ile 24 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 46 bin 193 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 168 şüpheli yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalama kararı olan 121 kişi gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 72'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan çalışmalarda; 6 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet kurusıkı tabanca, 192 adet fişek, 4 adet bıçak, 3 adet çalıntı motosiklet, 20 litre çalıntı motor yağı ve kumar oyunlarında kullanıldığı tespit edilen 255 TL para ele geçirildi.

Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 721 farklı asayiş olayında ise 687 kişi gözaltına alınırken 15 şüpheli tutuklandı. - DENİZLİ