Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Büyükelçilerin Kavala açıklaması) Bu tavır hakimlerimiz, savcılarımız ve avukatlarımızla birlikte tüm yargı mensuplarımıza...
AA / Merve Yıldızalp - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Büyükelçilerin Kavala açıklaması) Bu tavır hakimlerimiz, savcılarımız ve avukatlarımızla birlikte tüm yargı mensuplarımıza yapılmış büyük hakarettir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Büyükelçilerin Kavala açıklaması) Bu tavır hakimlerimiz, savcılarımız ve avukatlarımızla birlikte tüm yargı mensuplarımıza yapılmış büyük hakarettir."
AA / Merve Yıldızalp - Son Dakika Haberleri
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