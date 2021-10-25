Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Büyükelçilerin Kavala açıklaması) Bu tavır hakimlerimiz, savcılarımız ve avukatlarımızla birlikte tüm yargı mensuplarımıza...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Salgın döneminde fedakarlık yapan vatandaşlarımızın üzerlerine daha fazla yük binmemesi için gereken tedbirleri...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Maliyetlerdeki yükselişin ötesinde fırsatçılık yapanlara da göz açtırmayacağız. Bu konudaki denetimleri ve müeyyideleri...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ya bu ülkenin bağımsızlığını, vakarını, büyüklüğünü kabul edeceksiniz ya da içinde çırpındığınız kibir ve nefret çukurunda...