Son dakika haber! Sapanca'da uyuşturucu ve silah ele geçirildi; 2 gözaltı - Haberler
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Son dakika haber! Sapanca'da uyuşturucu ve silah ele geçirildi; 2 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Sapanca'da uyuşturucu ve silah ele geçirildi; 2 gözaltı

Son dakika haberleri: SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, polisin operasyonuyla kalaşnikof tüfek, çelik yelek, 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 kilo 118 gram esrar ile 11 kök hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, polisin operasyonuyla kalaşnikof tüfek, çelik yelek, 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 kilo 118 gram esrar ile 11 kök hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sapanca Kurtköy Mahallesi'nde bir eve baskın yaptı. Evde yapılan aramada kalaşnikof tüfek, 3 adet şarjör ile silaha ait 18 adet mermi, çelik yelek, 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 kilo 118 gram esrar ile bahçede ekili 11 kök hint keneviri ele geçirildi, şüpheliler F.K ve E.K. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Son Dakika Haberleri
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