Son dakika haber | Mersin merkezli dolandırıcılık operasyonunda 8 zanlı yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin merkezli 4 ilde, internetten ilan verip yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, bir kişinin internet üzerinden dolandırıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, internet sitesinden ilan verip yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen zanlıların Mersin, İstanbul, Tekirdağ ve Sivas'taki adreslerine operasyon düzenledi.

Yaklaşık 4 aylık teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, 42 ilden 182 kişiyi dolandırdığı ve 68 müştekiden 1 milyon 100 bin lira haksız kazanç elde ettiği belirlenen 8 şüpheli yakalandı.

Zanlıların adreslerinde, 4 harici bellek, 4 dizüstü bilgisayar, 8 cep telefonu ve çok sayıda SIM kart ele geçirildi.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan şüpheliler, adliye sevk edildi.