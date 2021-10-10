ŞİŞLİ'DE ARACIYLA ÖNÜNÜ KESTİĞİ OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜNE KURŞUN YAĞDIRDI: O ANLAR KAMERADA - Haberler
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ŞİŞLİ'DE ARACIYLA ÖNÜNÜ KESTİĞİ OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜNE KURŞUN YAĞDIRDI: O ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ŞİŞLİ'DE ARACIYLA ÖNÜNÜ KESTİĞİ OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜNE KURŞUN YAĞDIRDI: O ANLAR KAMERADA

ŞİŞLİ'de aracıyla önünü kestiği kişiye kurşun yağdıran zanlı, önce kameralara sonra da polise yakalandı.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (DHA) - Haber : Hasan YILDIRIM -Özgür EREN İSTANBUL DHA- ŞİŞLİ'de aracıyla önünü kestiği kişiye kurşun yağdıran zanlı, önce kameralara sonra da polise yakalandı. Zanlı A.S çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Paşa Mahallesi Ateşböceği Sokak üzerinde 29 Eylül'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde seyir halindeki otomobilin önünü kesen zanlı, sürücüye kurşun yağdırdı. Daha sonra da geldiği araçlar olay yerinden uzaklaştı. Yaralı sürücü aracın koltuğuna yığılıp kaldı. Silah sesleri ile dışarı çıkan vatandaşlar olay yerine sağlık ekibi ve polis çağırdı. Kısa sürede gelen ambulans, yaralıyı alarak hastaneye kaldırdı.

POLİS, KAMERADAN TESPİT ETTİ

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede olayı gerçekleştiren saldırganın önce eşkalini daha sonra da ismini belirledi. Şüpheli A.S olayda kullandığını beyan ettiği silahla birlikte Feriköy'de gözaltına alındı.

SİLAHLI SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan silahlı saldırı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, seyir halindeki otomobilin önünü aracıyla kesen saldırgan, otomobil sürücüsüne art arda ateş ederek kaçıyor. Otomobil sürücüsü başka araçlara vurarak duruyor.

Zanlı, Şişli Asayiş Büro Amirliği'ndeki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
ŞİŞLİ'DE ARACIYLA ÖNÜNÜ KESTİĞİ OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜNE KURŞUN YAĞDIRDI O ANLAR KAMERADA

ŞİŞLİ'DE ARACIYLA ÖNÜNÜ KESTİĞİ OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜNE KURŞUN YAĞDIRDI O ANLAR KAMERADA

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Haber: ŞİŞLİ'DE ARACIYLA ÖNÜNÜ KESTİĞİ OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜNE KURŞUN YAĞDIRDI: O ANLAR KAMERADA - Haberler
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