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ŞANLIURFA - Kadın girişimci hayalini kurduğu serayla istihdam oluşturdu

AA / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Ekonomi
ŞANLIURFA - Kadın girişimci hayalini kurduğu serayla istihdam oluşturdu

Şanlıurfa'da genç kadın girişimci Ayşe Samar, hayalini kurduğu serayı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı destekle gerçekleştirerek bölgedeki diğer kadınlara istihdam sağladı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da genç kadın girişimci Ayşe Samar, hayalini kurduğu serayı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan ( Tkdk ) aldığı destekle gerçekleştirerek bölgedeki diğer kadınlara istihdam sağladı.

Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinin kırsal Akdiken Mahallesi'nde yaşayan 20 yaşındaki Samar, aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla bir sera kurmak için araştırma yaptı.

Bu hayalini çevresiyle de paylaşan Samar, tavsiye üzerine TKDK'nin hibe desteğine başvurdu.

TKDK görevlilerinin yardımıyla ailesine ait arazi üzerine yapmak için sera projesi hazırlayan Samar, projenin kısa sürede onaylanmasıyla hayalindeki serayı 6 dönüm arazi üzerine kurdu.

Serada ilk sezon biber ekimini gerçekleştiren Samar, istihdam ettiği 15 işçiyle serasında hasat yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

"İşçilerim de hayallerini gerçekleştirecekler"

Girişimci Ayşe Samar, AA muhabirine, kurdukları seranın bölgenin en büyüklerinden olduğunu söyledi.

Serada ilk kez hasat ettikleri ürünlerden yüksek verim aldıklarını belirten Samar, "En büyük hayalimdi bu serayı kurmak, bunun için de TKDK'ye başvuruda bulundum. Başvuru onaylanınca serayı kurduk. Bu serayla hayalimi gerçekleştirdim, diğer yandan da bölgedeki kadınlara iş imkanı sağlamış olduk. Şu an çalışanlarımla birlikte çok mutluyuz, inşallah hep böyle üretim yapmaya devam ederiz." dedi.

Samar, serada yöreye özgü ve çok talep gören acı Şanlıurfa biberinin üretimini gerçekleştirdiklerini, ürünleri hal pazarına göndererek satışını yaptıklarını ifade etti.

Gününün büyük bir kısmını serada geçirdiğini anlatan Samar, "Seramız 6 dönümden oluşuyor, ortalama haftada 1,5 ton ürün hasat ediyoruz, 15 işçiyle çalışıyoruz. Ben hayalimi gerçekleştirdim, inşallah onlar da hayallerini gerçekleştirecekler bizimle birlikte, burada çalışacaklar ve gelir elde edecekler." diye konuştu.

Samar, bu sezon 50 tonun üzerinde biber hasadı yapacaklarını sözlerine ekledi.

"Gençlerimizin üretime katılması için çalışıyoruz"

TKDK İl Koordinatörü Sadık Yetim de kurum olarak kadın ve genç yatırımcılara daha fazla önem verdiklerini belirtti.

Girişimci Samar'ın da kurumlarına başvurusundan mutluluk duyduklarını ve birlikte çalışarak hibe desteği sağladıklarını anlatan Yetim, şöyle devam etti:

"Tarım ve Orman Bakanlığımızın öncülüğünde TKDK olarak gençlerimizin üretime katılmasını sağlamak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu girişimcimiz de biz çağrıya çıktığımızda kurumumuzun internet sitesinde çağrı detaylarını inceledikten sonra bizimle irtibata geçti. Biz de alanında uzman arkadaşlarımızla kendisine yardımcı olduk ve bu sera projesinin meydana gelmesini sağladık. Kısa sürede sözleşmeyi de imzalayarak burada şu anda yetişen biberlerin üretilmesi gerçekleşti. Seracılık biliyorsunuz tarımın yoğun yapıldığı bir alan, bu çalışmamız birim alanda çok daha fazla ürün almak için hazırlanan bir projemizdir. Normalde dönüme 4-5 ton ürün alınırken bu üreticimiz serasında 20-25 ton almayı hedefliyor. Dolayısıyla tarımsal ürünlerin çeşitlenmesini sağlayarak ülke ekonomisine önemli bir katkıda bulunmuş olacak. Normalde bu bölgede pamuk ve mısır hasadı yapılırken girişimcimiz, çiftçimiz farklı olarak sera yaptı ve bölge için hem bir genç kadın olarak hem burada büyük bir sera kurarak bir ilke imza attı. Biz de kendisine her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz."

Kadın girişimcinin babası Ali Samar da kızının sera hayalini gerçekleştirmesi için hem proje aşamasında hem de üretim sürecinde destek verdiğini belirterek, sağlanan hibe desteğinden dolayı tüm devlet kurumlarına teşekkür etti.

ŞANLIURFA - Kadın girişimci hayalini kurduğu serayla istihdam oluşturdu

ŞANLIURFA - Kadın girişimci hayalini kurduğu serayla istihdam oluşturdu

ŞANLIURFA - Kadın girişimci hayalini kurduğu serayla istihdam oluşturdu

AA / Mehmet Fatih Aslan - Ekonomi Haberleri
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