Safranbolu Tıbbi ve Aromatik Bitki Şehri Bölgeye Yeni Değer Katıyor.

SAFRANBOLU, KARABÜK (Habermetre) - 5. Safran Hasadı Festivali kapsamında Safranbolu Tıbbi ve Aromatik Bitki Şehrinde düzenlenen etkinlikte Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel ile protokol üyeleri lavanta, safran, kekik ve adaçayı hasadı yaptı.

Bu yıl 5'incisi düzenlenen Safran Hasadı Festivalinin üçüncü ve son gününde Safranbolu Tıbbi ve Aromatik Bitki Şehrinde düzenlenen etkinliğe Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz ve eşi Sunel Öner Türköz, Kastamonu Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, İl ve İlçe Protokolü, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı İş İnsanı Şefik Dizdar, Vakfı üyeleri, Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu ve vatandaşlar katıldı.

Vali Fuat Gürel ve katılımcılara Safranbolu Tıbbi ve Aromotik Bitki Şehri hakkında bilgiler veren Safranbolu Orman İşletme Müdürü Sema Altunay yaptığı açılış konuşmasında; "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan Yarın Nefes" kampanyası kapsamında 2 yıl önce oluşturulan ve 3 yıl içinde 800 dekara çıkacak olan aromatik bitki şehrinde Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğünce yürüyüş yolları ve fotoğraf çekim platosu oluşturuldu. Doğaseverleri cezbeden, endemik bitkileri incelenebileceği, doğayla iç içe olunabilecek, fotoğraf çektirilebilecek ve herşeyden önemlisi yeni bir turizm destinasyonu potansiyeline sahip aromatik bitki şehrinde; doğal olarak yetişen 46 endemik türün yanında, lavanta, adaçayı, biberiye, kekik, hünnap, alıç, yaban mersini, muşmula, kızılcık, ıhlamur, ateş dikeni, alev ağacı, erguvan, oya ağacı, kurtbağrı, taflan, çayır salebi, çörekotu, kantaron ve karabaş otu olmak 20 türde 160 bin bitki bulunuyor. "diye konuştu.

Safranbolu Tıbbi ve Aromatik Bitki Şehrinin ilimize ve Safranbolu Turizmine kazandırılmasında emeği bulunan tüm personeli adına Safranbolu Orman işletme Müdürü Sema Altunay'a teşekkür belgesini takdim eden Vali Fuat Gürel, "Üç gündür devam eden 5. Safran Hasadı Festivali çok güzel etkinliklerle devam ediyor, herşeyin güzel gittiğini ifade edebilirim. Dün gerçekleştirdiğimiz Safran Hasadı büyük bir kalabalıkla gerçekleşti, bugün daha spesifik bir konu için buradayız. Orman Genel Müdürlüğümüz uhdesinde çok güzel bir Tıbbi ve Aromatik Bitkilerden oluşan bir bahçe oluşturuldu, çok güzel bir isim verdiler, "Tıbbı ve Aromatik Bitki Şehri". Bu isim ve bu bahçe Safranbolumuza çok yakıştı, Safran Hasadı etkinlikleri devam ederken şehrimize çok yakın bir bölgede böyle güzel Tıbbi ve Aromatik Bitkilerden oluşan bir bahçenin oluşturulması büyük bir avantaj. İnsallah önümüzdeki süreçte çok aktif ve renkli olacaktır. Temmuz ayından itibaren belki Kasım ayına kadar çok aktif olacaktır. Bu bahçenin oluşturulmasında emeği geçen başta Genel Müdürlüğümüz olmak üzere Orman Bölge Müdürlüğüne, Şube Şefliklerimiz, Kaymakamlığımıza teşekkür ediyorum. Safranbolumuza yapılan her türlü girişim turizmimizi etkileyecektir, Safranbolumuzun tanıtımına katkı sağlayacaktır. Son gününe geldiğmiiz Safranbolu Safran Hasadı Festivalinin düzenlenmesinde emeği geçen Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Dizdar ve ekibine, Safranbolu Kaymakamlığımıza, Safranbolu Belediye Başkanlığımıza ve ekibine, sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte her yıl üstüne katarak etkinlikler gerçekleştiririz. "diye konuştu.

Konuşmaların ardından Safranbolu Tıbbi ve Aromatik Bitki Şehrini gezen Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, protokol üyeleri ile birlikte lavanta, safran, kekik ve adaçayı hasadı yaptılar.

Safranbolu Orman İşlem Müdürlüğü tarafından oluştulan Orman Okulu'nu gezen Vali Fuat Gürel tahtaya "Tarihin Eşşiz Dokusuna Doğanın Şifasını Kattık"sloganını yazdı.

Kastamonu Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar'ın bizzat katılarak Pınarbaşı Belediye Başkanlığı olarak destek verdiği Safran Hasadı Festivalinde katılımcılara Pınarbaşı yöresine has kızamık ekşisinden yapılan "Kara Çorba" ikramı yapıldı.

5. Safran Hasadı Festivali kapsamında Safranbolu Tıbbi ve Aromotik Bitki Şehrinde düzenlenen etkinlik Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel ile protokol üyelerinin ıhlamur fidanlarını toprakla buluşturarak can suyunu vermeleri ile sona erdi.

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