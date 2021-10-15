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Plastik kapaklar tekerlekli sandalyeye dönüşüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Plastik kapaklar tekerlekli sandalyeye dönüşüyor

Pek çok sosyal projede yer alıp öncülük eden OEDAŞ, Türkiye Omurilik Felçliler Derneği yararına düzenlediği "Plastik Kapak Toplama" kampanyasıyla, tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olanlara umut olacak.

Pek çok sosyal projede yer alıp öncülük eden OEDAŞ, Türkiye Omurilik Felçliler Derneği yararına düzenlediği "Plastik Kapak Toplama" kampanyasıyla, tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olanlara umut olacak.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinin elektrik dağıtım hizmetini sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (OEDAŞ), Türkiye Omurilik Felçliler Derneği (TOFD) yararına "Plastik Kapaklar Tekerlekli Sandalyeye Dönüşüyor" sloganı ile harekete geçerek, 'Plastik Kapak Toplama' kampanyası düzenlendi.

OEDAŞ'ın bin 300 çalışanı kampanyaya destek oluyor

Omurilik Felçliler Derneği'nin kampanyasında ortalama 350 kilogram plastik kapak toplandığı zaman 1 adet manuel tekerlekli sandalye, 3 buçuk ton kapak ise akülü tekerlekli sandalyeye dönüşüyor. Hizmet verdiği il merkezlerine yerleştirdiği kumbaralarla TOFD tarafından gerçekleştirilen plastik kapak toplama kampanyasına destek veren OEDAŞ'ın bin 300 çalışanı da kampanyaya destek oluyor.

"Toplum ve dünya yararına projelere katkı sağlamaya devam edeceğiz"

Kampanya ile plastik kapakları toplayarak çevrenin de korunmasını sağladıklarını belirten OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, "Ana işimiz olan elektrik dağıtım hizmeti vermenin yanı sıra, paydaşı olduğumuz toplum ve dünyanın ihtiyaçlarına da yanıt vermek adına çaba sarf ediyoruz. 'Plastik Kapak Toplama' kampanyasıyla geri dönüşüm ile birlikte çevre bilincini artırmayı ve omurilik felçlileri konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu strateji doğrultusunda beş merkezimizde kampanyaya destek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza kamuoyu nezdinde de bir kez daha teşekkür ediyorum. Toplum ve dünya yararına gerçekleştirilen projelere katkı sağlamaya önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR

Plastik kapaklar tekerlekli sandalyeye dönüşüyor

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Haber: Plastik kapaklar tekerlekli sandalyeye dönüşüyor - Haberler
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