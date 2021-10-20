Osmaniye'de 6. Kolordu Bölge Bando takımından halk konseri - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osmaniye'de 6. Kolordu Bölge Bando takımından halk konseri

AA / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel
Osmaniye'de 6. Kolordu Bölge Bando takımından halk konseri

Osmaniye'de Sakarya Meydan Muharebesinin 100. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Adana 6. Kolordu Bölge Bandosu halk konseri düzenledi.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de Sakarya Meydan Muharebesinin 100. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Adana 6. Kolordu Bölge Bandosu halk konseri düzenledi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konseri Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş ve çok sayıda vatandaş izledi.

Bando, askeri marşlar ve popüler parçaları seslendirirken, vatandaşlar da bandoya eşlik etti.

Konserin ardından Vali Yılmaz, bando ekibini tebrik etti.

AA / Ümit Kahrıman - Son Dakika Haberleri
Yasa dışı bahis şebekesi lideri, yönetim grubu kurup maaşa bağlamış

Yasa dışı bahis şebekesi lideri, yönetim grubu kurup maaşa bağlamış
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title