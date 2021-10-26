Osman Özdemir kimdir? Osman Özdemir kaç yaşında, nereli? Osman Özdemir biyografisi!

80'li ve 90'le senelerinde Gençlerbirliği, Adanaspor, Konyaspor, Yozgatspor, Sakaryaspor gibi birçok Süper Lig ve 1. Lig ekiplerinden oynamıştır. Peki, Osman Özdemir kimdir? Osman Özdemir kaç yaşında, nereli? Osman Özdemir hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

OSMAN ÖZDEMİR KİMDİR?

Osman Özdemir, (d. 1 Eylül 1961, Adapazarı) Eski Türk futbolcu, teknik direktör. Sakaryaspor'un teknik direktörlüğünü yapmaktadır.

KARİYERİ

Kulüp kariyeri;

80'li ve 90'le senelerinde Gençlerbirliği, Adanaspor, Konyaspor, Yozgatspor, Sakaryaspor gibi birçok Süper Lig ve 1. Lig ekiplerinden oynamıştır.

Özellikle Gençlerbirliği'nde oynadığı dönemden dolayı hafızalarda kaldı ve 1986-87 sezonunda Gençlerbirliği kulüp tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kaldıran kadroda yer aldı. Bu başarıda attığı gollerle büyük katkı sağladı.

Teknik direktörlük kariyeri

İlk önce 1996 yılında Sakaryaspor'un A Genç takımını çalıştırmaya başladı. Daha sonra Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor takımlarında Antrenörlük yaptı. İlk Teknik Direktörlük görevini 2002 yılında MKE Kırıkkalespor takımında yaşadı. Diyarbakırspor ve Çankırıspor'da da teknik direktörlük yaptı.

2006-07 sezonunda Gençlerbirliği Oftaş'ta sezona başladı ve Metin Diyadin'in sezonun 27. haftasında Uşakspor'a karşı oynanan ve 1-0 kaybedilen 1. Lig lig karşılaşması ardından istifa etmesinde dolayı teknik direktör olarak takımını başına geldi. Sezon sonu takımı 1. Lig şampiyonu yapıp Süper Lig'e yükselmesini sağladı. İki sezon burada görevi sürdürdükten sonra takımın başarısız sonuçlar almaya başlamasıyla görevinden ayrıldı.

Daha sonra Orduspor ile sözleşme imzalamıştır 8 hafta sonunda Bucaspor karşılaşması sonrası görevi bıraktığını açıkladı.

9 Kasım 2010 tarihinde Adanaspor'la anlaştı. Adanaspor'un 27 Şubat 2011 tarihinde TKİ Tavşanlı Linyitspor'a karşı oynanan ve 2-1 kaybedilen 1. Lig karşılaşmasının ardından istifa ettiğini açıklamıştır. Sezon sonuna kadar yerine Adanaspor altyapı sorumlusu olan Eyüp Arın getirilmiştir.

2011-12 sezonunun başında Yılmaz Vural'ın takımdan ayrılışından sonra Konyaspor teknik direktörlüğe getirilmiş ve sezon sonunda kendisiyle yollar ayrılmıştır.[6].Sezon başı Güvenç Kurtar'ın istifasıyla Adana Demirspor'un başına geçmiş 5 hafta sonunda aldığı 2 puan sonucunda istifa etmiştir. 2012-13 Yarı sezonunda Kartalspor teknik direktörlüğe getirilmiştir.

2014-2015 Sezonu Ortasında Ercüment Çoşkunderenin istifasıyla Doğdugu Şehrin Takımı Sakaryaspor teknik direktörlüğe getirilmiştir.

FUTBOLCU DÖNEMİNDEKİ BAŞARILARI

Kulüp



Türkiye Kupası Şampiyonluğu

1986-87 Gençlerbirliği

Teknik direktör dönemindeki başarıları

Kulüp

Türkiye 1. Lig Şampiyonluğu (Süper Lig'e Yükseliş)

2007-08 Gençlerbirliği Oftaş

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