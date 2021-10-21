Okullar kapanacak mı? Bakan Koca açıkladı! Okullar kapanır mı?

Daha önce birçok kez Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından okulların kapanmayacağı duyurulmuştu. Okullar kapanacak mı? sorusu milyonlarca öğrenci ve veli tarafından sık sık araştırılan bir konu haline geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların durumuyla ilgili sorulara yanıt verdi. Okullar kapanacak mı? Okullar kapanır mı? ilişkin sıkça sorulan sorulara ilişkin Bakan Koca'dan açıklama geldi. Pandemi dönemi ile birlikte, okullar 1,5 sene online eğitim yaptı. Aşının bulunmasının ardından tekrardan yüz yüze eğitime geçildi. Ancak vaka sayılarındaki artışın devam etmesi üzerine milyonlarca öğrenci Okullar kapanır mı? Okullar kapanacak mı? Okullar online eğitime mi geçecek? sorularına yanıt arıyor...

OKULLAR KAPANACAK MI?

Fahrettin Koca bilim kurulu toplantısının ardından "En net şekilde ve kararlı bir tavırla okullarımızın kapanmasının asla gündem olmayacağını bir kez daha ifade ediyoruz. Okulların kapanması söz konusu değil." açıklamalarında bulundu.

OKULLAR KAPANIR MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na müteakiben yaptığı yazılı açıklamada, bilim kurulunun, salgının seyri, genç nüfusun vakalar içindeki dağılımı, aşı programının değerlendirmesi ve influenza gündemi ile toplandığını ifade etti.

Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamada; "Bilim Kurulu üyelerimiz kendilerine çok sayıda 'Okullar açık kalacak mı' sorusu ile müracaat edilmesinden şikayetçi. En net şekilde ve kararlı bir tavırla okullarımızın kapanmasının asla gündem olmayacağını bir kez daha ifade ediyoruz. Okulların kapanması söz konusu değil. Gündemimizde olmayacak. Bu sorunun gündemde kalmasının ise hiçbir faydası da manası da yok. Çocuklarımızı koruyarak, tedbirlere uyarak eğitimin her kademesinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN OKULLAR AÇIKLAMASI:

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde okullara ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Halihazırda 71 bin okulumuzun tamamı açıktır. Şu ana kadar sadece 2 okulumuzda karantina uygulamasına gidilmiştir. Vaka durumuna göre bazı sınıflar karantinaya alınabilir ama okul, ilçe veya il çapındaki bir kapanma kesinlikle düşünmüyoruz. Yükseköğretimde de bugün hem yeni akademik yılın açılışını yapmanın hem de yeniden yüz yüze eğitim öğretimin başlamasının sevincini yaşıyoruz. Salgın tehdidine karşı gereken tedbirleri almak suretiyle üniversitelerimizde de eğitim öğretimin kesintisiz sürmesi konusunda kararlıyız. Tüm planların ve hazırlıkların buna göre yapılmasında fayda görüyorum."

MİLLİ EĞİTİM BAKANI MAHMUT ÖZER NE DEMİŞTİ?

Milli Eğitim Bakanı Özer okulların durumuna ilişkin şu geçtiğimiz günlerde şu ifadeleri kullanmıştı:

"Aşı olmadan hastalığı geçirip bağışıklık kazanıp antikor oluşturan öğretmen oranımız da yüzde 5'ler seviyesinde. Şu an itibarıyla ikinci doz aşı olmuş veya antikor oluşturmuş öğretmen oranımız yüzde 90'a ulaşmış bulunmaktadır. Okulları açık tutmayla ilgili süreçteki en büyük avantajımız, öğretmenlerimizin aşılanma oranının çok yüksek olması. İlkokuldaki sınıf öğretmenlerimizin aşılanma oranı diğer öğretmenlerimize göre oldukça yüksek. Sınıf öğretmenlerimizin birinci doz aşı oranı yüzde 98'e, ikinci doz aşı olma oranı ise yüzde 89'a ulaştı. Milli Eğitim Bakanlığı olarak okullarımızı yüz yüze eğitime devam ettirme noktasındaki kararlılığımız devam ediyor, herhangi bir sorun yok, süreç kontrollü bir şekilde devam etmekte."

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kendisine sorulan "Vakalar artarsa okullar kapatılır mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bizim geliştirdiğimiz sistemde yüz yüze eğitimde okulları kapatmayı değil, sınıfları kapatmayı gerektiriyor. ABD'de yayınlanan veriler bize şunları gösteriyor, kaygı yaratan delta varyantı beklenene göre çok daha az gerçekleşti."

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