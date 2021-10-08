Newcastle United'ın transfer bütçesi ne? Newcastle United'ın transfer bütçesi ne oldu? İşte Newcastle United'ın dudak uçuklatan transfer bütçesi!

Newcastle United'ın transfer bütçesi ne? Dünyanın en zengin isimleri arasında yer alan Prens Selman'ın, Newcastle United'ı satın almasının ardından konuşulmaya devam ediyor. Futbolseverlerin konuyla ilgili en çok merak ettiği arasında "Newcastle United'ın transfer bütçesi ne? Newcastle United'ın transfer bütçesi ne oldu?" soruları oldu. İşte Newcastle United'ın dudak uçuklatan transfer bütçesi! Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

NEWCASTLE UNİTED'IN TRANSFER BÜTÇESİ NE?

Newcastle United'ın 300 milyon sterlin (480 milyon dolar) fiyat ile Prens Selman'a satılmasının ardından dünyanın en zengin kulüpleri listesinde ilk sıraya oturdu. 400 milyar dolar kişisel servete sahip Suudi Prens'in, Newcastle United için gelecek sezon ayırdığı transfer bütçesi ise 1.5 milyar dolar olduğu bildirildi. Bu rakamların konuşulmasının ardından Newcastle United taraftarları sokaklarda kutlama yaparken, hangi yıldız futbolcuların kulübe katılacağı şimdiden merak konusu oldu.

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