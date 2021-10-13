MSB, Ankara'nın başkent oluşunun 98'inci yıl dönümünü kutladı - Haberler
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MSB, Ankara'nın başkent oluşunun 98'inci yıl dönümünü kutladı

AA / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel
MSB, Ankara'nın başkent oluşunun 98'inci yıl dönümünü kutladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ankara'nın başkent oluşunun 98'inci yıl dönümünü, yayımladığı mesajla kutladı.

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ankara'nın başkent oluşunun 98'inci yıl dönümünü, yayımladığı mesajla kutladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli mücadelemizin merkezi olan Ankara'nın başkent oluşunun 98'inci yılını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz." ifadesine yer verildi.

AA / Orhan Onur Gemici - Son Dakika Haberleri
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