MSB, Ankara'nın başkent oluşunun 98'inci yıl dönümünü kutladı

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ankara'nın başkent oluşunun 98'inci yıl dönümünü, yayımladığı mesajla kutladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli mücadelemizin merkezi olan Ankara'nın başkent oluşunun 98'inci yılını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz." ifadesine yer verildi.