Mersin'de hayatını kaybeden itfaiyeci toprağa verildi

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'de trafik kazasına müdahale ederken yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden itfaiye eri İrfan Çelik'in cenazesi toprağa verildi.

Çelik için Tarsus İtfaiye Müdürlüğünde düzenlenen törene, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, İlçe Müftüsü Ali Can ile ailesi ve mesai arkadaşları katıldı.

Törenin ardından Çelik'in cenazesi Tarsus Gülek Mezarlığı'nda defnedildi.

İrfan Çelik, 14 Ekim'de Tarsus ilçesi damlama mevkisindeki bir trafik kazasına müdahale ettiği sırada yaralanmış, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

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