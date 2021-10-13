Manisa'da kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi

SALİHLİ, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde yağan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Alaşehir-Salihli yolu Beylikli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaşehir istikametinden, Salihli yönüne gitmekte olan A.T. (30) yönetimindeki 45 AAY 34 plakalı otomobil, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MANİSA

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