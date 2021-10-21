Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde Lokomotiv Moskova ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Beşiktaş derbisine moral depolamak isteyen Aslan, İstanbul'a galibiyetle dönmeyi planlıyor. Futbolseverler zorlu mücadele öncesi internette en çok "Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman? Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? GS maçı kaçta?" sorularını araştırmakta. İşte detaylar.

LOKOMOTİV MOSKOVA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Lokomotiv Moskova, Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 3. maçı 21 Ekim Perşembe günü Rusya'nın Lokomotiv Stadyumu'nda oynanacak.

LOKOMOTİV MOSKOVA - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA_

Lokomotiv Moskova ile Galatasaray arasında oynanacak olan mücadele 21 Ekim Perşembe saat 22.00 itibariyle Exxen üzerinden canlı olarak izlenecek.

LOKOMOTİV MOSKOVA - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LER!

Galatasaray'da sakatlıkları süren kaptan Arda Turan ile sağ bek Sacha Boey bu karşılaşmada sahaya çıkamayacak. UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de Lokomotiv Moskova'ya karşı görev yapamayacak. Rus ekibinde ise Ze Luis, Anton Miranchuk ve Stanislav Magkeev'in sakatlıkları bulunuyor.

Lokomotiv Moskova: Guilherme, Maradishvili, Pablo, Jedvaj, Rybus, Barinov, Beka Beka, Tiknizyan, Kerk, Zhemaletdinov, Smolov

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Barış Alper, Babel, Muhammed.

GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI!

4 Kasım 19.45 | Galatasaray-Lokomotiv

25 Kasım 19.45 | Galatasaray-Marsilya

9 Aralık 22.00 | Lazio-Galatasaray

GALATASARAY KAÇINCI SIRADA?

1- GALATASARAY: 4

2- Lazio: 3

3- Marsilya: 2

4- Lokomotiv Moskova: 1

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