Türkiye maçı kaç kaç bitti? Letonya-Türkiye maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı?

Son Dakika: Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 8. maçında Türkiye, deplasmanda Letonya'yla karşılaştı. Dünya Kupası'na katılma umutlarını son maça kadar sürdürmek isteyen Ay-Yıldızlılar, saat 21.45'te başlayan maça mutlak galibiyet parolasıyla çıkmıştı. Maçın bitmesinin ardından taraftarlarLetonya-Türkiye maçı kaç kaç bitti diye aratmakta. Peki, Letonya-Türkiye maçı kaç kaç bitti? Türkiye maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı? İşte detaylar haberimizde... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

LETONTA-TÜRKİYE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Letonya-Türkiye maçı 2- 1 Türkiye'nin galibiyetiyle bitti. Golelri Serdar Dursun Ve Burak Yılmaz attı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Letonya gole yaklaştı. Sol kanattan Savalnieks'in kullandığı kornerde, altıpas önünde Cernomordijs topa kafayı vurdu, Merih Demiral çizgi üzerinde yaptığı müdahaleyle meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

25. dakikada milli takımın gelişen atağında, Kerem Aktürkoğlu rakip yarı sahanın ortalarında topla buluştu. Hızla ceza sahasına ilerleyen Kerem yaklaşık 25 metreden şutunu attı, köşeye giden ve yerde de seken meşin yuvarlağı kaleci Ozols iki hamlede kontrol etti.

29. dakikada Türkiye gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Cengiz Ünder, açışını düzeltip ceza sahasına girmeden sert vurdu. Kaleci Ozols köşeye giden meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

35. dakikada milli takım, Letonya ceza sahasının önünden, kaleyi sol çaprazdan gören bölgeden serbest vuruş kazandı. Burak Yılmaz'ın kullandığı atışta top üst ağlarda kaldı.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

70.dakikada Merih Demiral topu kendi kalemize gönderdi ve Letonya 1-0 ne geçti.

75. dakikada Serdar Dursun eşitliği sağladı: 1-1

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