ÖSYM sınav takvimi 2022, her sene olduğu gibi kurumun resmi sitesi üzerinden yayımlanırken birçok sınavın sonuçlanmasının ardından gelecek yıl gerçekleşecek olan YKS, Kpss, DGS, ALES, YÖKDİL gibi tüm sınavların uygulanacağı tarihler ve başvuru tarihleri gibi ayrıntılar adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim oturumları ÖSYM tarafından belirli tarihlerde gerçekleştiriliyor. Memur olmak isteyen adaylar kurum tarafından belirtilen tarihlerde başvurularını yapıyorlar. Peki, KPSS ne zaman 2022? KPSS 2022 tarihi belli oldu mu? İşte detaylar haberimizde...

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?





2022 KPSS tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 2022 ÖSYM sınav ve başvuru takvimi yayınlanır yayınlanmaz 2022 KPSS tarihleri de belli olacak.

Geçtiğimiz yıl KPSS lisans başvuruları 28 Mayıs tarihinde başladı ve 14 Haziran'da sona erdi. İlk oturum olan Genel Yetenek Genel Kültür oturumu ise 1 Ağustos tarihinde yapıldı.

En son 2020 yılında gerçekleştirilen ön lisans oturumu iki yılda bir yapıldığı için önümüzdeki yıl yeniden düzenlenecek.

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